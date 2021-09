Vor ein paar Jahren verkaufte die Hahn-Gruppe an gleicher Stelle noch Autos, vor allem von der Marke VW. Nun ist am Fuße des Hohen Rains in Richtung Schorndorfer Straße ein Wohngebiet entstanden, das seine Gründer stolz als „erstes klimaneutrales Wohngebiet in Waiblingen“ feiern. Bei einem Festakt wurde im Beisein vieler Bewohner ein entsprechender Gedenkstein eingeweiht.

Rund 120 Bewohner hat das Gebiet „Im Hohen Rain“ inzwischen, alle Wohnungen sind bezogen, nicht zuletzt von jungen