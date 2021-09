Erheblichen Sachschaden in Höhe von vermutlich mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter am Verwaltungsgebäude der Gewerblichen Schule in der Steinbeisstraße in Waiblingen angerichtet. Laut Polizei sind sie zwischen vergangenen Freitagabend gegen 18 Uhr und Samstagmorgen, 6 Uhr, über ein Baugerüst auf das Dach des Gebäudes geklettert. Das Gebäude wird aktuell umgebaut. Auf dem Dach haben sie rund 20 Edelstahlhauben von Belüftungsanlagen abgerissen und auf den Schulhof geworfen. Außerdem