Seit Anfang der Woche müssen Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe in Baden-Württemberg wieder überprüfen, ob ihre Gäste geimpft, genesen oder auf Corona getestet sind. Alle drei Tage müssen „nicht-immunisierte Personen“ laut Verordnung erneut einen aktuellen Testnachweis vorlegen. Doch gerade Gäste aus anderen Bundesländern wissen das nicht immer - an der Rezeption kann es dann schon mal zu Diskussionen kommen, berichtet die Chefin des Hotels Lamm in Hegnach. Sie habe die von