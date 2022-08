Hotel Loginn Achat in Stuttgart eröffnet - Waiblingen folgt

Am Standort des früheren Hotels Koch am Waiblinger Bahnhof wächst derzeit, Stockwerk für Stockwerk, ein neues Hotel der Kette „Loginn Achat“ in die Höhe. Wie es nach der Fertigstellung 2023 innen aussehen wird, lässt sich ab sofort in Stuttgart-Zuffenhausen besichtigen, denn dort wurde jetzt ein solches Hotel eröffnet.

Die Landeshauptstadt sei ein wirtschaftlich wichtiger Standort für Geschäftsreisende, aber auch für Privatreisende als touristische Metropole sehenswert, meint Philipp v. Bodman, Geschäftsführender Gesellschafter der Achat Hotels. „Beide Zielgruppen sprechen wir mit unserem Community-Konzept gleichermaßen an.“

Zudem biete die junge Marke Loginn von Achat in Zuffenhausen erstmals – neben 114 Hotelzimmern – auch 20 Apartments an. Das neue Hotel ist barrierefrei, hat zwei Meeting-Räume, ein Frühstücksrestaurant, eine Lobby-Bar, eine Lounge mit Snack-Angeboten, einen Fitnessraum und eine Tiefgarage.

Junge Marke für "weltoffenes Publikum"

Neben den bereits geöffneten Loginn-Hotels Leipzig und Zuffenhausen sind aktuell fünf weitere im Bau beziehungsweise projektiert: in Augsburg, Berlin, Köln, Mönchengladbach – und eben in Waiblingen. Loginn Hotels & Apartments ist die Untermarke für das Portfolio der Achat-Hotelgruppe. Das Community-Konzept richtet sich an ein weltoffenes Publikum, bei dem „die Grenzen zwischen geschäftlich und privat fließend“ seien und das Wert auf ein funktionales, modernes und zentral gelegenes Hotel lege. Die Loginn-Hotels seien ausschließlich Neubauten, bevorzugt an A- und B-Standorten gelegen.

An der Fronackerstraße in Waiblingen existiert bereits das bislang größte Hotel der Stadt, das Holiday Inn. Das Hotel Bachofer in der Altstadt beim gleichnamigen Sterne-Restaurant wurde im Frühjahr zum Boutique-Hotel des Jahres gekürt.