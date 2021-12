Auf der Baustelle an der Bahnhofstraße/Ecke Devizesstraße beginnen die Rohbauarbeiten für das neue Hotel der Kette Loginn Achat am Bahnhof Waiblingen. Am Standort des einstigen Hotels Koch entsteht ein Haus mit 136 Doppelzimmern.

Damit die Anlieferung und Montage des erforderlichen Turmdrehkrans angesichts der beengten Platzverhältnisse sicher erfolgt, wird die Devizesstraße laut Pressemitteilung am Sonntag, 12. Dezember, im Zeitraum von etwa 7 Uhr bis 18 Uhr für Fußgänger sowie den