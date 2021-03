In Waiblingen gibt es immer mehr Hunde: 2010 Vierbeiner sind derzeit nach Angaben der Stadtverwaltung offiziell gemeldet (Stand 1. März 2020). Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie kommen immer mehr Menschen auf den Hund. Auch die Waiblingerin Kiriaki Di Brita ist Neu-Hundehalterin. Seit fünf Monaten hat sie einen Hund und vermisst in der Stadt die Möglichkeit, ihren neun Monate jungen Hund in einem sicheren Umfeld frei laufen lassen zu können.

Deshalb hat sie eine Petition