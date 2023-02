Immer mehr Waiblinger treten aus der Kirche aus: Was sind die Gründe?

Im Jahr 2022 sind in Waiblingen 597 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Anstieg: 2021 gab es 392 Austritte, 2020 waren es insgesamt 324. Die Zahlen teilt Ingeborg Strauß, Leiterin des Standesamtes, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Treten Einwohnerinnen und Einwohner aus Waiblingen oder den umliegenden Ortschaften aus einer Kirchengemeinde aus, wird dies beim Standesamt in Waiblingen erfasst. Dass die Zahlen nun insbesondere 2022 gestiegen sind, sei ein „auffälliger Trend“, sagt Franz Klappenecker, leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius. Auch für Timmo Hertneck, Dekan im evangelischen Kirchenbezirk Waiblingen, ist der Anstieg der Zahlen nicht unbekannt. „Für die Kernstadt Waiblingen muss ich sagen, dass die Kirchenaustritte mit 150 Personen im vergangenen Jahr schon gewaltig waren“, sagt der Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde.

Der Austritt aus der Kirche kostet Geld. „Die Gebühr für den Kirchenaustritt beträgt nach der städtischen Satzung 25 Euro“, sagt Ingeborg Strauß. Das Standesamt habe beim Kirchenaustritt die Aufgabe, die Unterschrift des Austrittswilligen zu beglaubigen und anschließend den Kirchenaustritt entgegenzunehmen und die entsprechenden Stellen – Bürgerbüro und Kirchengemeinde – zu informieren. Von dort aus werden die Informationen etwa an das Finanzamt weitergeleitet.

Aus welchen Gründen treten Menschen aus der Kirche aus?

Die Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten, können vielfältig sein. „Man kann nur Mutmaßungen anstellen“, sagt Franz Klappenecker. Es sei eher selten der Fall, dass Betroffene das Gespräch mit dem Pfarrer suchen. Und dadurch, dass zurzeit vermehrt Menschen aus der Kirche austreten, komme es zu einem „Mitmach-Effekt“, so der Pfarrer.

Ein Grund für das Verlassen der Kirchengemeinde seien überregionale Skandale, die die Institution Kirche betreffen. Dadurch „ist die Kirche nicht mehr glaubwürdig“, so Franz Klappenecker. Als Beispiel nennt der Pfarrer den Skandal im Jahr 2012 um den damaligen Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst und die luxuriöse Bischofsresidenz, dessen Kosten der Bischof vertuschen wollte.

Ähnlich sieht es auch Dekan Timmo Hertneck: „Skandale sind meistens nur der Auslöser für einen Kirchenaustritt.“ Noch schwerer als der „Luxus-Bischof“ wiegen die Missbrauchs-Skandale, welche Jahr um Jahr ans Licht kommen. Ein weiterer Grund, so der Dekan, warum Menschen aus der Kirche austreten. „Ich fürchte, wir sind hier in ökumenischer Sippenhaft mit den Missbrauchsskandalen, die vor allem die Katholische Kirche derzeit erschüttern“, sagt Timmo Hertneck. Die Missbrauchsfälle lösen bei Pfarrer Franz Klappenecker Trauer und Bedauern aus. Und: „In der ganzen Debatte wird nicht über die Leute geredet, die sich in der Kirche engagieren“, sagt er.

Wer zahlt Kirchensteuer und wohin fließt das Geld?

Ein weiterer Grund für die Austritte sieht der Pfarrer in der Kirchensteuer. In Zeiten der Inflation „kommen die Leute an ihre Grenzen mit dem Geld“, sagt Franz Klappenecker. Einige seien knapp bei Kasse, müssen Schulden und Kredite abbezahlen, weshalb an allen Ecken gespart werde.

Mitglieder einer Kirchengemeinde müssen Kirchensteuer zahlen, wenn die Kirche eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Dies ist nach dem Grundgesetz der Fall, wenn die Kirchengemeinden „durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bietet“. Zu „öffentlich-rechtlichen Kirchengemeinschaften“ zählen laut Bundesinnenministeriums beispielsweise die Evangelische Kirche, die Römisch-Katholische Kirche, einzelne jüdische Gemeinden, Baptisten und noch einige mehr. Durch den „Körperschaftsstatus“ können die Kirchengemeinde beispielsweise Kindergärten betreiben oder Religionsunterricht erteilen.

Den Steuersatz legen die Kirchengemeinden selbst fest. In Baden-Württemberg beträgt die Steuer in den meisten Fällen acht Prozent der Lohn- und Einkommenssteuer. Wofür aber wird das Geld eingesetzt? „Der Betrag wird halbiert“, sagt Pfarrer Franz Klappenecker. Etwa die Hälfte des Steuerbetrags verbleibt bei der Diözese, zum Beispiel für die Verwaltungsgebühren und Personalkosten. Die andere Hälfte des Betrags fließe zurück in die Kirchengemeinde, aus der das Geld kommt. „Davon werden allgemeine Unkosten wie Heizung in Kirchen und die Instandhaltung der Gebäude der Kirchengemeinde bezahlt“, so Franz Klappenecker.

Besonders der Unterhalt der Gebäude nehme einen großen Betrag ein. In diesem Jahr sei in Sachen Gas- und Strompreise außerdem mit Mehrkosten zu rechnen. Aber auch Kirchenmusiker, Mitarbeiter und Kindergärten müssen finanziert werden. Wenn etwas aus dem Topf übrig bleibt, komme dies beispielsweise Missionsprojekten zugute, so der Pfarrer.

Obwohl viele Menschen zurzeit aus der Kirche austreten, sinkt die Zahl der Taufen in der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius in Waiblingen nicht. Im Gegenteil: Weil während der Corona-Pandemie viele Taufen wegen der Personenbegrenzung nicht möglich waren, sei das Interesse umso größer, sagt Pfarrer Franz Klappenecker. Er zählte im Jahr 2022 insgesamt 118 Taufen.

Mitgliederschwund „verändert kirchliche Landkarte“ im Kreis

Bei der Stadt Waiblingen wird nicht erfasst, wie viele Menschen jährlich in die Kirche eintreten. „Zahlen über Kircheneintritte hat das Standesamt nicht, da diese bei der jeweiligen Kirchengemeinde erfolgen“, sagt Ingeborg Krauter, Leiterin des Waiblinger Standesamtes.

Dekan Timmo Hertneck ist der Meinung, dass das Ansehen der Kirche grundsätzlich nicht gelitten habe. „Unsere Kompetenz in Gebet und Predigt wird Sonntag für Sonntag von vielen in Anspruch genommen, die keine Kirchensteuer zahlen“, sagt er. Viele Ausgetretene engagieren sich weiterhin in der Flüchtlingsarbeit, der Jugend-, Senioren- und Bildungsarbeit, so der Dekan des evangelischen Kirchenbezirks. Der Austritt aus der Kirche habe aber zur Folge, „dass in den vergangenen Jahren Waiblingen und dem Kirchenbezirk immer weniger Pfarrer zugeteilt werden“.

Laut Timmo Hertneck muss bis 2030 jede vierte Pfarrstelle abgebaut werden. „Das wird die kirchliche Landkarte des Rems-Murr-Kreises verändern.“ Der Dekan plädiert für die Aufarbeitung der Skandale innerhalb der Kirche. „Durch solches Aufarbeiten von Fehlern lernt die Kirche.“

Wandel in der Gesellschaft wirkt sich auch auf die Institution Kirche aus

Zurzeit sei außerdem ein Wandel in der Gesellschaft bemerkbar. „Was wir derzeit erleben, ist eine digitale Revolution, die den Zusammenhalt und die Kommunikation in unserem Land für immer verändern wird“, sagt Timmo Hertneck. Dies betreffe auch den Bereich der Religion. Während die Vielfalt an religiösen Äußerungen im Alltag vorhanden sei, wirke „die bewährte Sozialgestalt der Kirche angestaubt und wie ein Mahnmal aus der Vergangenheit“. Der Dekan gibt dennoch die Hoffnung nicht auf. „Die Wirksamkeit des Glaubens ist heute so stark wie eh und je“, sagt er. In Zukunft werde sich die äußere Form der Kirche ändern, ihr Kern – „die Botschaft von dem gnädigen Gott“ - aber weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

In der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius will man stärker Vertrauensarbeit leisten: „Viele Menschen haben sich von der Kirche entfremdet oder finden keinen Zugang mehr“, sagt Pfarrer Franz Klappenecker. Das könne meist in einem direkten Austausch mit dem Pfarrer oder anderen Mitgliedern vor Ort gelöst werden. Die Kirche müsse im Fokus haben, dass „das Vertrauen bei den Menschen zurückgewonnen und bewahrt wird“.