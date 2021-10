Die „Stiphtung Christoph Sonntag“ stellt in Kooperation eine Corona-Impfaktion für Bedürftige und Obdachlose in Stuttgart auf die Beine. Zusammen mit der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart und Trott-war e.V., dem Verein der gleichnamigen Straßenzeitung, organisiert die Stiftung des aus Waiblingen stammenden Comedians die Impfung am Sonntag, 10. Oktober, ab 11 Uhr in der Tagesstätte Wärmestube in der Büchsenstraße 34 in Stuttgart. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Johnson & Johnson,