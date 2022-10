Impfen im Bürgerzentrum Waiblingen: Ohne Termin gegen Omikron BA.4/BA.5

So einfach wie in diesen Tagen war es noch nie, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Was war das doch noch im Frühjahr 2021 für ein Kampf um Termine, was nahmen die Menschen nicht für Wege auf sich. Und heute: Wer eine Immunisierung gegen die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 sucht, wird wenig Mühe haben, in einer Arztpraxis in Waiblingen und Umgebung einen Termin zu finden. Im Impfzentrum, das neben der Teststation im Bürgerzentrum eingerichtet ist, können sich Impfwillige wochenends sogar ohne Anmeldung die Spritze geben lassen.

Patrick Pfeifer von der Central Apotheke in der Querspange betreibt in Kooperation mit der Stadt Waiblingen die Teststation im Bürgerzentrum und belieferte im vergangenen Winter das städtische Impfzentrum im Remspark. Für alle Impfwilligen, die zum Beispiel berufsbedingt zu den üblichen Öffnungszeiten von Arztpraxen keine Zeit oder überhaupt keinen Hausarzt haben, bietet die Impfstation im Bürgerzentrum nun die Chance, ohne Anmeldung den gewünschten Piks zu bekommen: freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 11 Uhr sowie montags von 9 bis 11 Uhr.

Ganz anders als zu den Hochzeiten der Impfkampagne, können sich die Impfwilligen heute den gewünschten Impfstoff aussuchen. Im Bürgerzentrum, erklärt Apothekerin Sultan Yalcin, entscheiden sich mehr als 90 Prozent der Nutzer für den angepassten Omikron-Impfstoff von Biontech. Wer erst noch die Grundimmunisierung braucht, bekommt vorerst noch die „alten“ Impfstoffe von Biontech oder Moderna. Auch Novavax steht zur Auswahl – aber kein Astrazeneca mehr.

Oberbürgermeister a. D. bringt Eltern zur fünften Impfung

Vor allem, so Patrick Pfeifer, nehmen Seniorinnen und Senioren sowie Angehörige der Covid-Risikogruppen das Angebot in Anspruch. Und Leute, die aus beruflichen Gründen auf die Impfung angewiesen sind. Zufällig genau während des Besuchs unserer Redaktion im Impfzentrum betritt ein älteres Ehepaar – er 91, sie 88 Jahre – in Begleitung ihres Sohnes das Impfzentrum: Der frühere Oberbürgermeister Andreas Hesky bringt seine Eltern Walter und Maria zur fünften Impfung. „Wir wollen uns so gut wie möglich schützen“, sagt Walter Hesky, „denn es gibt so viele unvernünftige Leute, die keine Maske tragen.“

Impfung für die Physio-Ausbildung

Die 17-jährige Lea Gehring ist mit ihrer Mutter Tanja von der früheren „Helmut und Helmut“- beziehungsweise Avia-Tankstelle, heute im Gewerbegebiet Eisental ansässig, im Impfzentrum. Das Mädchen braucht die Impfung für die Ausbildung zur Physiotherapeutin.

Keine langen Schlangen wie im Remspark

Lange Schlangen wie in den ersten Tagen nach der Eröffnung des städtischen Impfzentrums im Remspark braucht im Bürgerzentrum derzeit niemand zu befürchten. Geimpft wird derzeit durch eigenes Personal der Apotheke. Mit den Ärzten, die sich schon im Impfzentrum engagiert hatten, gibt es jedoch die Übereinkunft, dass sie ebenfalls wieder Einsätze übernehmen, falls die Nachfrage wieder steigen sollte. Was nach Einschätzung von Patrick Pfeifer dann eintreten könnte, wenn der Impfnachweis wieder – wie bei der 3G-Regel – Voraussetzung für die Teilnahme zum Beispiel an Veranstaltungen ist.

Wer die Impfung im Impfzentrum möchte, sollte einen Ausweis und ein Impfdokument mitbringen. Vor Ort oder schon davor zu Hause kann die Einwilligungserklärung ausgefüllt werden. Ein Corona-Test unmittelbar zuvor ist möglich, aber nicht Voraussetzung. Wer die Impfung mit Termin bevorzugt, wählt über das Impfportal des Landes Baden-Württemberg die Arztpraxis, den Termin und den gewünschten Impfstoff aus. Den Impfcode gibt's gleich aufs Handy - und auf Wunsch sowie gegen Aufpreis in Scheckkarten-Form. Wem's offline lieber ist, der kann sich auch telefonisch beim Arzt anmelden.