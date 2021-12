Die Stadt Waiblingen hat im Einkaufscenter Remspark in Waiblingen-Süd ein kommunales Impfzentrum eingerichtet. Die Terminvergabe für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen im Dezember hat am Montagnachmittag begonnen - die Termine dürften in kürzester Zeit vergeben sein. Am Dienstag (7.12.) und am Mittwoch sollten Waiblinger Ärzte laut der ersten Planung noch ohne Termin impfen - je nach Eintreffen der Interessierten. Inzwischen können aber für diese beiden Tage ebenfalls Termine gebucht werden.