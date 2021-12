Das städtische Impfzentrum im Remspark, das seit dem 7. Dezember 2021 in Betrieb ist, zieht eine erste Zwischenbilanz. Seit Aufnahme des Betriebs vor zwei Wochen wurden über 6000 Menschen geimpft. Allein am Samstag, 18. Dezember, fanden 500 Impflinge den Weg in die frühere MC-Paper-Filiale, um sich impfen zu lassen. Das kommunale Impfzentrum wird in Kooperation von der Waiblinger Ärzteschaft, der Central Apotheke, der Remspark-Apotheke sowie der Stadt Waiblingen betrieben.

