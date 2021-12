Das städtische Impfzentrum im Remspark in Waiblingen wird stark genutzt. Am Dienstag wurden rund 800 Menschen gegen Corona geimpft, davon 570 mit Termin und circa 230 ohne. Am Mittwoch waren es 600 Impfungen, am Donnerstag rund 660. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Über die Zahl der Booster-Impfungen liegen keine Erhebungen vor. Alle unter 30 werden mit dem Vakzin von Biontech geimpft, für die anderen gibt es den Impfstoff von Moderna. Freie Termine können derzeit erst wieder für