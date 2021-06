An acht von 14 städtischen Schulen in Waiblingen muss seit diesem Montag im Unterricht keine Maske mehr getragen werden. An den anderen gilt die Pflicht im Moment noch, da es dort in den vergangenen 14 Tagen noch mindestens einen Corona-Fall gab – wie zum Beispiel an der Staufer-Realschule.

Laut Rektor Axel Rybak, der zugleich auch geschäftsführender Schulleiter der Schulen in Waiblingen ist, müssen die Staufer-Realschüler noch bis Freitag warten, ehe sie im Klassenzimmer auf eine