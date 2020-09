Diesen Sommerurlaub werden viele nicht vergessen. Knapp 1000 Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten haben sich in den vergangenen beiden Wochen bei der Stadt gemeldet. Manche wussten schon vorher, dass sie in ein Risikoland reisen würden. Doch Urlauber in Spanien, Südfrankreich und Teilen von Kroatien erlebten, dass ihr Urlaubsziel mitten in den Ferien zum Risiko erklärt wurde. Einer von ihnen war Oberbürgermeister Andreas Hesky. Seit Jahren macht er Urlaub am Meer in Kroatien – diesmal