In Waiblingen mit Heroin gedealt: 24-Jähriger muss ins Gefängnis

Ein Mann aus Frankfurt am Main, der am Bahnhof in Waiblingen mit Heroin gedealt hat, ist zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden – diese setzte das Amtsgericht Waiblingen zur Bewährung aus. In den Ermittlungen hatte die Polizei einen 29-jährigen Bürger als angeblichen Drogen-Kunden eingesetzt und das Telefon des Dealers überwacht.

Er werde öfters völlig unvermutet im öffentlichen Raum angesprochen und gefragt, ob er Drogen kaufen wolle, versicherte der Zeuge im Waiblinger Amtsgericht. So sei es auch im Herbst 2020 am Waiblinger Bahnhof gewesen, als der Angeklagte ihm von sich aus drei Gramm Heroin angeboten habe. Und da er ein hilfsbereiter Mensch sei und der Polizei gern helfe, so der 29-Jährige, habe er auch diesmal den Vorfall sofort den Behörden gemeldet.

24-Jähriger konsumierte selbst Heroin

Diese Anzeige führte letztendlich dazu, dass sich nun ein 24-jähriger gebürtiger Backnanger, der in Frankfurt lebt, gegen den Vorwurf verteidigen musste, im Waiblinger Bahnhofsbereich seit Oktober 2020 mindestens drei Mal vorsätzlich und unerlaubt einen gewerblichen Handel mit Heroin und anderen verbotenen Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Er habe die Drogen in seinem Wohnort Frankfurt erworben, so die vom Staatsanwalt verlesene Anklageschrift, um sie anschließend in Waiblingen gewinnbringend zu verkaufen. Mit dem Erlös seiner Geschäfte habe er mindestens zum Teil seinen eigenen Heroinkonsum finanziert.

Der ledige und kinderlose Verdächtige war bis dahin für die Ermittlungsbehörden ein unbeschriebenes Blatt. Er hatte acht Jahre lang die Schule besucht. Nach einem abgebrochenen Praktikum lebte er bis vor drei Monaten von staatlicher Unterstützung. Nachdem es Probleme mit dem Jobcenter gegeben habe, unterstütze ihn im Augenblick seine Mutter finanziell.

Polizei überwacht Handy, Lockvogel darf zum Schein Heroin kaufen

Die Anzeige des Zeugen, berichtete der mit dem Fall befasste Polizeibeamte der Waiblinger Dienststelle, gab den Startschuss für eine umfangreiche konzertierte Ermittlung sowohl in Waiblingen wie auch in Frankfurt. Der den Behörden bereits aus einem früheren Verfahren bekannte, als glaubwürdig erachtete Zeuge erhielt von der Staatsanwaltschaft die Erlaubnis, in Verkaufsverhandlungen mit dem Verdächtigen einzusteigen und gegebenenfalls Drogen von ihm anzukaufen.

Während sich der Verdächtige und der Zeuge in der Folge mehrmals per Handy über mögliche Transaktionen austauschten – konkret ging es um Mengen zwischen drei und fünf Gramm, im Raum standen aber wohl auch 500 Gramm –, überwachte die Frankfurter Polizei das Telefon des Verdächtigen, im Zusammenhang mit dessen weiteren Drogengeschäften, aber auch mit einem Tötungsdelikt in der Mainmetropole.

Eine Durchsuchung seiner Wohnung brachte zwei Ergebnisse: Zum einen wurde sein Handy beschlagnahmt, über das wohl mehrere Drogengeschäfte mit verschiedenen Kunden abgewickelt worden waren und die dadurch nachgewiesen werden konnten. Zum anderen begab sich der Verdächtige selbst zur Entgiftung in eine Suchtklinik.

Haftstrafe auf Bewährung

Für Richter Steffen Kärcher gab es keinen Zweifel, dass die gegen den Angeklagten erhobenen Vorwürfe zutreffen. Die Aussage des Zeugen sei glaubwürdig, es gebe kein Anzeichen für eine Falschbelastung. Die Handyauswertung durch die Frankfurter Ermittlungsbehörden habe zudem eindeutig ergeben, dass der Angeklagte ihm insgesamt dreimal Heroin angeboten habe.

Ob es zu einer Übergabe der Ware gekommen sei oder nicht, sei unerheblich, bereits das Anbieten erfülle den Straftatbestand des unerlaubten Handels, selbst bei Scheingeschäften. Somit sei eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten tat- und schuldangemessen.

Für den Angeklagten spreche, dass er nicht vorbestraft sei und die Drogengeschäfte der Finanzierung der eigenen Sucht dienten. Zudem sei in den vergangenen zwei Jahren „nichts mehr vorgefallen“. Dies erlaube es, die Strafe auf zwei Jahre zur Bewährung auszusetzen. Der Mann muss sich auch einer Drogenberatung unterziehen.