Ab sofort gilt wegen der rasant steigenden Infektionszahlen eine erweiterte Maskenpflicht – aber in Waiblingen ist davon wenig zu sehen. Ein Spaziergang durch die Innenstadt um die Mittagszeit zeigt, dass in der Fußgängerzone maximal die Hälfte der Passanten korrekt eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt. In der Bahnhof- und Fronackerstraße sind es deutlich weniger. Die Frage drängt sich auf: Was gilt und wie wird kontrolliert?

In Waiblingen wird es vorerst keine extra ausgewiesenen Zonen