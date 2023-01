Innenstadt Waiblingen: „La Piel Beautysalon“ folgt bald auf Mode Quintessenz

„Schon als Kind wollte ich Kosmetikerin werden“: Luana Reckling (24) arbeitet bereits seit Jahren in der Beauty-Branche, nun macht sie sich mit ihrem „La Piel Beautysalon“ demnächst erstmals selbstständig. Dafür hat sie die ehemaligen Räume von Mode Quintessenz in der Schmidener Straße 2 in Waiblingen gemietet. Karin Rack hatte das Modegeschäft nach 32 Jahren geschlossen. Als sie dies im Sommer 2022 unserer Redaktion erzählte, war längst klar, dass es keinen längeren Leerstand geben wird.

Die Entscheidung für den Laden fiel bereits im Frühjahr 2022

Bereits im Frühjahr 2022 hatte Luana Reckling nämlich für sich die Entscheidung getroffen, in der Schmidener Straße 2 ihren Beautysalon aufzumachen. Der Mietvertrag läuft nun seit 1. Januar 2023, doch eröffnen kann die 24-Jährige noch nicht, da innen erst mal ein größerer Umbau ansteht. Unter anderem werden die Wände neu gestrichen, es gibt eine neue Küche und die Sanitäreinrichtungen werden neu gemacht. Auch ein neuer Boden wird in dem insgesamt 165 Quadratmeter großen Laden verlegt. Statt dem hellen Braunton soll es künftig einen dunkleren Holzoptik-Boden geben. Für die Fenster im ersten Stock ist zudem ein Sichtschutz geplant.

Luana Reckling will im „La Piel Beautysalon“ erstmal alleine arbeiten

Wenn alles nach Zeitplan geht, möchte Luana Reckling am Samstag, 4. März 2023, ihr Geschäft eröffnen. Dann will sie von Montag bis Samstag für ihre Kunden da sein. Welche festen Öffnungszeiten sie hat, wird sie beizeiten noch bekanntgeben. Klar ist, dass sie auf Kundenwunsch nach Vereinbarung auch bereit ist, außerhalb dieser Zeiten Behandlungen anzubieten. Mitarbeiter wird sie erst mal keine anstellen. „Ich werde am Anfang erst mal alleine anfangen.“ Wenn sie dann merkt, dass sie schnell ausgebucht ist, möchte sie aber eine Voll- oder zumindest eine Teilzeitkraft einstellen.

„La Piel“ heißt auf Spanisch „die Haut“

Der Begriff „La Piel“ im Namen von Luana Recklings Geschäft stammt aus dem Spanischen und bedeutet „die Haut“. In dem Beautysalon soll es eine ganze Fülle von Dienstleistungen geben: Neben dem Verkauf von sogenannter dekorativer Kosmetik (umgangssprachlich auch als Schminke bekannt) soll es eine Hauttypenberatung, Beauty-Coachings und Gesichtsbehandlungen geben. Maniküre (für die Hände) und Pediküre (für die Füße) wird ebenfalls angeboten. Auch Pflegeprodukte für die Haut will Luana Reckling verkaufen, insbesondere die Naturkosmetik von „The Organic Pharmacy“, einem von der Apothekerin Margo Marrone und ihrem Mann gegründeten Unternehmen.

Stolz ist Luana Reckling, dass sie auch „Hydrafacial“ anbieten kann – und zwar mit dem „Originalgerät“. Die Methode samt Gerät stammt aus Kalifornien, damit sollen abgestorbene Hautschichten abgetragen und verstopfte Poren gereinigt werden. Die 24-Jährige vergleicht die Wirkung der Behandlung mit dem „Hydrafacial“-Gerät mit einem Staubsauger. „Der saugt alles aus den Poren. Man bekommt einen Glow-Effekt.“ Das bedeutet, dass man den Unterschied zwischen „Vorher“ und „Nachher“ deutlich erkennen können soll. „Nach der Behandlung sieht man alles, was man aus der Haut rausbekommen hat.“

Luana Reckling weiß, dass die Zahl der männlichen Kunden zunimmt

Auch für Bräutigam und Braut soll es bei Luana Reckling ein spezielles Make-up und ein spezielles Beautycoaching geben. Gleiches gilt für Menschen, die ihren Junggesellinnenabschied planen – oder auch ihren Junggesellenabschied. Luana Reckling weiß aus all den Jahren, in denen sie als angestellte Kosmetikerin arbeitete, dass die Zahl der männlichen Kunden zunimmt. Früher seien die Männer vor allem wegen der Maniküre und Pediküre gekommen, mittlerweile aber auch zunehmend wegen Gesichtsbehandlungen.

Wer unter starker Akne leidet, sollte lieber zum Hautarzt gehen

Auch Jugendliche ab 14 Jahren will Luana Reckling beraten. Wenn sie aber merkt, dass jemand unter gravierenderen Hautproblemen wie etwa starker Akne leidet, hat sie vor auch deutlich zu machen, wo die Grenzen ihres Fachs liegen. In solchen Fällen ist es dann üblich, den Gang zum Hautarzt zu empfehlen.

Luana Reckling wohnt zwar mittlerweile in Waiblingen, aufgewachsen ist sie aber in Rudersberg. Dort besuchte sie auch das örtliche Schulzentrum, danach machte sie in Stuttgart an einer Privatschule eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Kosmetikerin. 2016 war sie damit fertig und fing beim Kreuzfahrt-Anbieter AIDA an. Sie war auf den Kanarischen Inseln und in großen Teilen des Mittelmeerraums unterwegs, auf dem Schiff selbst bot sie Beauty-Coachings, Schmink- und Hauttypenberatung an. Danach besuchte sie für ein halbes Jahr die „MakeUp Artist Factory“ in München. Es folgten fünf Berufsjahre in Hamburg, bei zwei namhaften Kosmetikstudios, die auch Prominente als Kunden hatten. In jener Zeit hat Luana Reckling ihren Kosmetikmeister gemacht. Zwei Jahre investierte sie dafür, absolviert hat sie ihn am Elbcampus der Handwerkskammer Hamburg. 2021 hatte die Remstälerin ihren Abschluss in der Tasche – doch wegen der damaligen Corona-Lage war noch nicht an den Beginn einer Selbstständigkeit zu denken. Schließlich war nicht absehbar, wie sich die Pandemie entwickelt und ob es wieder Lockdowns gibt.

2023 sieht die Situation anders aus. Luana Reckling freut sich schon sehr darauf, im März ihren ersten eigenen Beautysalon zu eröffnen. „Das war schon immer ein großer Traum.“