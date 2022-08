Institution verschwindet aus der Waiblinger Innenstadt: Schluss bei Mode Quintessenz nach 32 Jahren

Nach 32 Jahren, in denen sie Frauen aus Waiblingen und Umgebung Saison für Saison mit neuen Hosen, Blusen und Kleidern ausstattete, schließt Karin Rack ihr Geschäft „Mode Quintessenz“ in der Schmidener Straße 2. Mit Herz und Verstand pflegte sie ihre Stammkundschaft – und wird ihr fehlen. Erneut verschwindet eine Institution aus der Innenstadt. Ein kleiner Trost: Da die Nachfolge schon geklärt ist, wird es wohl keinen langen Leerstand geben.

Ob sie „wegen Corona“ schließt, wurde Karin Rack unlängst gefragt. Das ist nicht der Fall. Die Pandemie hat sie gemeistert, obwohl sie 2021 wieder auf großen Teilen der Herbst- und Winterkollektion sitzenblieb. Das Leben kam zurück – und mit ihm die Stammkundschaft. „Als die Masken fielen, war alles wieder wie vorher“, sagt die selbstbewusste Geschäftsfrau. Was hat sie nicht schon alles überstanden: Aus der D-Mark wurde der Euro, der Online-Handel setzte sich durch, ein Modegeschäft ums andere verschwand – aus unterschiedlichen Gründen. In den Neunzigern, erinnert sie sich, sei Waiblingen eine „spannende Stadt mit vielen Geschäften“ gewesen. Einmal im Jahr sorgten die örtlichen Einzelhändler und Einzelhänderinnen mit einer gemeinsamen Modeschau im Bürgerzentrum für einen vollen Ghibellinensaal.

Nachfolge für die Ladenräume ist geklärt

Die Zukunft erscheint ungewisser als je. Ob der Herbst die nächste Corona-Welle bringt? Wegen Krieg und Energiekrise stehen erst recht schwere Zeiten an. Karin Racks Mietvertrag würde nächstes Jahr auslaufen. Würde sie ihn verlängern, wäre sie gebunden, bis sie 66 ist. Doch nach mehr als drei Jahrzehnten als Selbstständige hat sie einfach das Gefühl, dass es reicht. „Ich möchte mein Leben noch ein bisschen genießen, solange ich noch kann.“ Das Geschäft war ihr halbes Leben. Zwei Jahre lang betrieb sie sogar zwei Läden gleichzeitig, denn in der Langen Straße 37 hatte sie im November 1990 angefangen. Am jetzigen Standort ist sie seit 14 Jahren. Urlaub gab es nahezu keinen. In den vergangenen zehn Jahren war sie eine Woche auf Rügen und drei Tage in Italien – das war’s.

Da eine junge Frau in der Innenstadt Räume für ein Kosmetikstudio suchte, war für Karin Rack die günstige Gelegenheit für den von ihr gewünschten vorzeitigen Ausstieg aus dem laufenden Mietvertrag gekommen. Am 8. August beginnt der Schlussverkauf. In der kommenden Woche schließt Karin Rack den Laden zunächst für eine Woche, um ihn vorzubereiten. Daran arbeitet sie auch schon jetzt. Zunächst fallen die Preise um mindestens 30 Prozent.

Wirtschaftlich lief der Laden immer gut

Die Schließung ist jedenfalls selbst gewählt und nicht ökonomisch bedingt. Der Laden lief immer gut, sagt die gelernte Kauffrau, die nach eigenem Bekunden gerne Buchhaltung macht: „Zahlen sind doch was Schönes.“ Bevor sie sich selbstständig machte, arbeitete sie in den Achtzigern als Sekretärin eines Abteilungsleiters bei Kärcher in Winnenden. Das kaufmännische Denken, ohne das ihrer Überzeugung nach kein Laden überleben kann, kombiniert sie mit einer offenen Art und Gespür für die Wünsche der Kundinnen.

Vorfreude auf den Ruhestand

In ihrem Ruhestand will sie das Reisen nachholen und sich um den Garten an ihrem Haus in Unterweissach kümmern. Auf Vermittlung des damaligen Bürgermeisters in Weissach und heutigen Ersten Bürgermeisters in Waiblingen, Ian Schölzel, vermietet sie dort zwei Wohnungen an geflüchtete Familien aus Syrien und Afghanistan. Sich in der Flüchtlingsarbeit bei Kochkursen oder in der Kinderbetreuung zu engagieren, kann sie sich als neue Aufgabe im Ruhestand gut vorstellen.

Wie lange Mode Quintessenz noch geöffnet sein wird, kann sie derzeit noch nicht konkret sagen. Es hängt davon ab, wie der Schlussverkauf vorankommt. Und das weiß Karin Rack bei aller Erfahrung nicht zu prognostizieren: „Ich habe nämlich noch nie einen gemacht.“