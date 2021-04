Aufgrund der hohen Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 an drei Tagen hintereinander fällt in zahlreichen Kirchen schon dieses Wochenende (25.4.) der Gottesdienst aus. Stattdessen bieten die Gemeinden meist Livestreams im Internet an.

Die Michaelskirche setzt den Gottesdienst am Sonntag, 25. April, ab. Am Folgesonntag, 2. Mai, wird ein Musikgottesdienst gestreamt. Sollten die Inzidenzzahlen künftig zwischen 200 und 300 bleiben, verlegt die Michaelskirche ihre Gottesdienste ins Freie,