Ist nur mein Kind ständig krank? Wie viele Infekte sind normal? Ärzte antworten

Bronchitis, Mittelohrentzündung oder einfach nur mal wieder der berühmte „grippale Infekt“: Manchmal haben Eltern das Gefühl, dass ihre Kinder besonders oft krank werden. Dass sie Telefonnummer ihrer Kinderarztpraxis bald auswendig wissen. Und dass sich die nächste Erkältung schon nach wenigen „gesunden“ Tagen ankündigt. Aber wie oft krank sein ist bei Kindern eigentlich „normal“? Und holen die Kleinen nach den ersten Corona-Jahren mit weniger Kontakten nun alles nach? Kinderärzte antworten.

Zum Verständnis: Es geht hier nicht um chronische oder ernsthaft bedrohliche Krankheiten. Sondern um weitestgehend gesunde Kinder mit Schnupfnase, Husten, vielleicht erhöhter Temperatur oder Fieber, Ohren- oder Halsschmerzen - um die „ganz normalen“ Erkältungsinfekte also, die in der Regel nach einigen Tagen wieder verschwinden. Die Kinder und Eltern aber dennoch Kraft kosten und den Alltag aus dem Tritt bringen. Acht bis zwölf „leichte Infektionen“ pro Jahr, das gilt bei Kindern bis zum Schulalter als normal, so die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e. V. (DGKJ).

Als Beispiele für solche „leichten Infektionen“ nennen die Experten etwa: „leichte Mittelohrentzündung, Mandelentzündung, Infekt der oberen Luftwege, Magen-Darm-Infektion“. Kommt es zu mehr als zwölf Infektionen jährlich oder zu „teilweise schweren“ Infektionen (Beispiele: „komplizierte Mittelohrentzündung (Mastoiditis), Lungenentzündung, Blutvergiftung, Hirnhaut- oder Gehirnentzündung“, etc.), oder gibt es viele Rückfälle, könnte demnach eine Abwehrstörung vorliegen. Das müssen die Kinderärzte dann genauer untersuchen.

"Das Immunsystem trainiert mit jedem Infekt"

Bis zu zwölf leichte Infektionen pro Jahr bei kleineren Kindern - im Schnitt eine pro Monat - sind also zunächst einmal nicht besorgniserregend. „Einfache Infektionen sind im Kleinkindalter besonders häufig, nehmen aber im Laufe des Lebens ab“, so die DGKJ. „Bleibt es dabei, müssen keine besonderen Maßnahmen ergriffen werden.“

Bei Schulkindern hält die erfahrene Kinderärztin Dr. Annette Weimann circa sechs Infekte pro Jahr für ganz gewöhnlich. „Das Immunsystem trainiert mit jedem Infekt“, sagt die Medizinerin mit Gemeinschaftspraxis in Waiblingen.

Besonders unangenehm für Kinder und Eltern sind Infekt-„Ketten“: Wenn ein Infekt gerade abklingt oder das Kind schon wieder gesund ist, und dann gleich der neue Infekt beginnt. Oft hört Weimann von Eltern: „Mein Kind hustet seit Wochen nonstop.“ Ob es sich dann um einen hartnäckigen Infekt handelt oder um mehrere hintereinander, sei für die Eltern schwer festzustellen. Ein Indiz, so die Ärztin: Fieber tritt zu Beginn einer neuen Erkrankung auf. „Da wehrt sich das Immunsystem aktuell gegen etwas.“ Dann ist es ein neuer Infekt.

Welcher „Großmutterspruch“ laut Ärztin „leider total wahr“ ist

Die „klassische Krankheitsdauer“ betrage sieben bis zehn Tage, sagt Annette Weimann. „Der Großmutterspruch ‘Schnupfen kommt drei Tage, steht drei Tage, geht drei Tage’ ist leider total wahr.“

Infekten bei Kindern vorbeugen: Tipps der Kinderärztin

Was kann helfen, häufigen Infekten vorzubeugen? Genug schlafen, Bewegung, frische Luft, zählt die Kinderärztin auf. Auch eine „rauchfreie Umgebung“ sei wichtig, denn Passivrauchen erhöhe die Infektanfälligkeit stark. Auf ausgewogene Ernährung achten. „Viel Rohkost, egal was“, so Weimann. Ihr Tipp: „Fingerfood" auf einem Teller hinstellen, damit sich die Kinder bedienen können. „Das geht uns Erwachsenen auch so: Apfelschnitze nimmt man eher mal als einen ganzen Apfel.“

Zudem empfiehlt die Ärztin, gleich nach dem Nachhausekommen Hände zu waschen. „Wenn man sich das angewöhnt, hat man schon viel gewonnen.“ Gründliches Waschen mit Seife reiche dabei. Desinfektionsmittel sei nicht nötig - im Alltag und gerade bei Kindern sogar unzuverlässiger, da man die Hände sehr genau einreiben müsse. „Und das passiert meist nicht.“

Auch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin empfiehlt Eltern: „In der Wohnung und im Auto grundsätzlich nicht rauchen; die Wohnung regelmäßig ausreichend lüften und auf Schimmelpilzbefall achten; die Raumtemperatur im Schlafraum des Kindes auf 18 Grad Celsius drosseln; täglich für 30 bis 60 Minuten mit Ihrem Kind an die frische Luft gehen und für eine abwechslungsreiche Ernährung sorgen.“

"Zwei Jahrgänge haben übliche Infektionswellen teils 'nachgeholt'"

Und wie ist es nun allgemein? Sind nach den von Masken, Abstand und anderen Maßnahmen geprägten ersten Corona-Jahren jetzt mehr Erkältungen und Co. zu verzeichnen? Durch die Hygieneregeln habe es bei Kindern weniger Atemwegsinfekte gegeben, sagt Dr. Burkhard Rodeck, DGKJ-Generalsekretär, auf Anfrage. „Zwei Jahrgänge haben die üblichen Infektionswellen nicht in dem Maß erfahren wie in der Zeit vor der Pandemie und nach der Öffnung teils ‘nachgeholt’. Insbesondere RSV-Infektionen sind im letzten Jahr sehr früh und spürbar verstärkt aufgetreten (RSV steht für Respiratorisches Synzytial-Virus, Anm. d. Red.). Wir beobachten die Situation aktuell sorgfältig, in einzelnen Regionen gibt es wieder vermehrt RSV-Infektionen.“

Rodeck geht aber davon aus, „dass wir noch nicht auf einem ‘normalen’ Niveau sind“, was die Anzahl der Infekte angeht. Harte Daten dazu gebe es aktuell noch nicht. „Die übliche Herbstinfektionswelle rollt erst an.“

"Im Juli Zahlen wie sonst im Winter"

Auch die Waiblinger Kinderärztin Annette Weimann beobachtet Nachholeffekte. „Wir hatten dieses Jahr im Juli Zahlen wie sonst im Winter“, sagt sie über verschiedene grippale Infekte - wobei sie diese lieber als Erkältungsinfekte, fieberhafte Infekte oder Luftwegsinfekte bezeichnet, um sie von der echten Grippe, der Influenza, abzugrenzen. Ihr zufolge ist die Infekt-Welle, die sonst erst im November richtig losgehe, in diesem Jahr früh dran.