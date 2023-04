Italienische Gemeinde Waiblingen: Nach Pause wieder Passionsspiel am Karfreitag

Das Leiden und Sterben von Jesus Christus steht im Zentrum des Passionsspiels – und solch eines hat die italienische katholische Gemeinde S. Antonio di Padova nach einer längeren Corona-Pause wieder in Waiblingen veranstaltet.

Die bekanntesten Passionsspiele finden in Oberammergau in Bayern statt

Aufgeführt wurde es am Karfreitag, 7. April 2023, am späten Nachmittag in italienischer Sprache, inklusive Erklärungen auf Deutsch. Jesus soll der Bibel nach am Karfreitag vor knapp 2000 Jahren auf Befehl des Römers Pontius Pilatus, damals Statthalter der Provinz Judäa, gekreuzigt worden sein. Passionsspiele haben auch in Deutschland in katholisch geprägten Regionen eine Tradition, das bekannteste findet in der Regel alle zehn Jahre in Oberammergau in Oberbayern statt.

In der katholischen Kirchengemeinde Sankt Antonius Waiblingen gibt es zwei muttersprachliche Gemeinden

Zum Einzugsgebiet der Gemeinde S. Antonio di Padova, die ihre Gottesdienste jeden Sonntag in der Heilig-Geist-Kirche in der Gänsäckerstraße 81 in Waiblingen feiert, gehören der Raum Backnang und Murrhardt, Winnenden, Kirchberg/Oppenweiler sowie Kernen, Weinstadt und Remshalden. Die italienische Gemeinde ist innerhalb der katholischen Kirchengemeinde Sankt Antonius Waiblingen neben der kroatischen katholischen Gemeinde Sv. Nikola Tevelic eine von zwei muttersprachlichen Gemeinden.