Jet-Tankstelle Waiblingen: Umbau kurz vor dem Abschluss

Nach einer gut fünfwöchigen Umbauphase soll die Jet-Tankstelle an der Westtangente beziehungsweise an der Einmündung zum Gewerbegebiet Ameisenbühl in Waiblingen voraussichtlich am Montag, 13. März, wieder vollumfänglich öffnen. Derzeit ist das Tankstellen-Gelände zwischen Subway-Imbiss und Tanzschule Fun & Dance mit Bauzäunen abgesperrt. Während der Hochphase des Umbaus lief der Verkauf in einem Behelfscontainer weiter, derzeit ist sie ganz geschlossen. Auch die DHL-Packstation ist nicht zugänglich. Doch im Innern wird bereits eingerichtet.

Nach der Wiederöffnung hat die Jet-Tankstelle täglich von 5 bis 24 Uhr geöffnet (samstags, sonn- und feiertags ab 6 Uhr). Tankstellenpächterin Zeynep Cunkur wird von der Jet-Pressestelle zitiert: „Schön, dass wir endlich wieder für unsere Kundinnen und Kunden da sein können – wie gewohnt mit schneller Abwicklung, attraktiven Angeboten und dem persönlichen Service unseres bewährten Teams.“

Sechs Zapfpunkte und ein Bistro

Sechs Zapfpunkten stehen an der Tankstelle zur Verfügung. Wer einen Diesel fährt, kann an allen Säulen eine Hochleistungspumpe zuschalten. Jet verweist in einer Pressemitteilung zudem auf ein barrierefreies WC und eine Luftdruckstation, die für Kunden kostenlos ist. Der Tankstellen-Laden, zu dem ein Bistro gehört, umfasst ein Sortiment von 2000 Artikeln.