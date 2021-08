Mit 43 Jahren hat Wedrana Kreuzer an der Gewerblichen Schule Waiblingen (GSWN) ihren Techniker-Abschluss gemacht - neben ihrer Arbeit im Vertrieb eines Ingenieurbüros und neben dem Dasein für ihre zwei Kinder. „Das war schon sportlich“, sagt die Schwaikheimerin. Doch die Zeit an der GSWN war für sie auch „seit langem das Beste, was ich erleben durfte“. Während der Ausbildung hat sie dort mit zwei Mitschülern einen selbstfahrenden Briefträger-Roboter konstruiert.

