Johnny-Blue-Cup von TVB und AOK: Die besten Schüler dürfen in die Porsche-Arena

Zum Auftakt des „Johnny-Blue-Cups“ des TVB Stuttgart und der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr haben am Dienstag, 8. November 2022, vier von neun teilnehmenden Handball-Grundschulteams in der Gemeindehalle in Bittenfeld gespielt. Dieser findet nun nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt.

Angetreten sind am Dienstag die Salierschule Waiblingen, die Wunnensteinschule Großbottwar, die Schillerschule Oeffingen und die Grundschule vom Schulzentrum Rudersberg. In der ersten Partie des Tages gewannen die Schüler aus Großbottwar 8:2 gegen die Waiblinger. Danach bezwang die Schillerschule die Grundschüler aus Rudersberg 20:2 – und gleich darauf die Salierschüler 11:2. Die Wunnensteinschule Großbottwar siegte gegen das Schulzentrum Rudersberg 12:4, danach gelang Waiblingen gegen Rudersberg mit 5:5 ein Unentschieden. Oeffingen wiederum erzielte im letzten Spiel an diesem Dienstag ein 15:5 gegen Großbottwar.

Am Donnerstag, 10. November 2022, spielen dann die Mannschaften der Schillerschule Bittenfeld, der Friedensschule Neustadt, der Hirschbergschule Ludwigsburg, der Raitelsbergschule Stuttgart und der Hohbergschule Plüderhausen, ebenfalls zwischen 9.30 Uhr und circa 13 Uhr. Die Rückspiele des „Johnny-Blue-Cups“ sollen im Februar 2023 ausgetragen werden – und die beiden besten Teams dürfen dann in der Porsche-Arena in Stuttgart um den Sieg kämpfen. Sie werden dabei vor dem Bundesliga-Spiel des TVB ihr Können zeigen. Die Siegerehrung erfolgt dann zur Halbzeit der Bundesligapartie, also vor mehreren Tausend Zuschauern. Stattfinden soll das Ganze wohl im April 2023.

130 Kinder machen bei „Johnny-Blue-Cup“ mit

Laut Laura Herrmann, die beim TVB für Promotion & Grafik zuständig ist, machen insgesamt 130 Kinder beim „Johnny-Blue-Cup“ mit. Es handelt sich dabei um Dritt- und Viertklässler, die an ihrer Grundschule in einer Handball-AG sind. Diese werden in Kooperation mit Vereinen gestemmt. Bei dem Turnier gelten die normalen Handballregeln, allerdings mit großzügiger Auslegung – schließlich soll der Spaß im Mittelpunkt stehen.

Zwischendurch konnten sich die Grundschüler am Dienstag in der Gemeindehalle von Bittenfeld auch beim interaktiven Spielfeld „LÜ“ vergnügen, das mit Projektionen und Toneffekten den Kindern die Möglichkeit bot, sich auszutoben. Bereitgestellt hatte dieses der TSV Schmiden, der das Spielfeld auch für Geburtstage in verschiedenen Räumen kostenpflichtig anbietet. Zudem war für die Kinder in der Bittenfelder Gemeindehalle eine Wurfmessanlage aufgebaut.