Jubiläum der Salathengste: Waiblinger Karneval-Gesellschaft sucht Tänzer

Die Waiblinger Karneval-Gesellschaft „Die Salathengste“ feiert ihr 33-jähriges Bestehen – und sucht für ihre anstehende Jubiläumskampagne noch Mittänzer für Garde- und Showtänze. „Auch wenn unser Narrenruf „Sa-He“ nun schon seit zwei Jahren nicht mehr beim Umzug durch die Altstadt schallen konnte, sind wir einigen bestimmt noch von unserer Bonbonaktion am Faschingssamstag auf dem Marktplatz in Erinnerung“, heißt es in der Pressemitteilung.

Kaiserminis für die Drei- bis Sechsjährigen

Wer Spaß am Tanzen hat, kann jederzeit bei einem Schnuppertraining vorbeikommen. Interessierte können sich unter garden@salathengste.de per Mail melden oder zu den Trainingszeiten vorbeikommen. Die Kleinsten, die Kaiserminis im Alter von drei bis sechs Jahren, trainieren ihren Showtanz am Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Die Kaiserfünkchen (sieben bis zehn Jahre) trainieren ihren Garde- und Showtanz am Dienstag von 18 bis 19.30 Uhr und am Freitag von 17 bis 18 Uhr. Die Kaisergarde (11 bis 15 Jahre) übt momentan am Dienstag zusammen mit den Kaiserfünkchen von 18 bis 19.30 Uhr und am Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr. Für alle über 18 findet das Showtanz-Training der Salatschneckle am Montag zwischen 20 und 21.30 Uhr statt.

Kein Training während der Schulferien

Alle Trainingsabende finden in der Gemeindehalle in Neustadt (Wilhelm-Läpple-Weg 2) im Gymnastiksaal statt. Während der Schulferien findet allerdings kein Training statt, da die Halle in Neustadt zu der Zeit für den Verein nicht verfügbar ist.

Wer Tanzen nicht so mag, aber gerne bei Fasching und Brauchtum dabei ist, kann auch bei der Maskengruppe „Die Salathengste“ oder im Elferrat mitmachen. Wer Lust hat, meldet sich per Mail unter maskengruppe@salathengste.de oder praesident@salathengste.de. „Wir freuen uns auf viele neue Gesichter“, betonen die Salathengste.