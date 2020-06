Eine 19-Jährige soll zwei junge Männer im vergangenen Juni am Rande des Altstadtfests mit einer Glasflasche verletzt haben. Dem einen habe die Waiblingerin die Flasche auf den Kopf geschlagen, der andere habe einen Splitter abbekommen. Wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung hat sich die junge Frau kürzlich vor dem Amtsgericht Waiblingen verantworten müssen. Erinnern kann sie sich an die Tat nach eigener Angabe nicht.

Richter: "So betrunken