Désirée Eisele ist in Waiblingen angekommen. Dies gilt sowohl geografisch - obwohl sie noch mitten in den Umzugsvorbereitungen steckt - wie auch beruflich. Sie ist seit 1. Januar Dekanatskirchenmusikerin und folgt damit auf Benedikt Nuding, der im September eine neue Stelle in Ellwangen angetreten hat, und auf Peter Böttinger, der im vergangenen Januar in den Ruhestand getreten ist.

Désirée Eisele wurde 1991 in Riedlingen im Landkreis Biberach geboren. Nach dem Abitur studierte sie