Kämpfer für Inklusion in Waiblingen: Pfarrer Matthias Wagner geht in Ruhestand

„Ich war wirklich sehr, sehr gerne Pfarrer“: Einige Wochen vor seinem 66. Geburtstag geht Matthias Wagner in den Ruhestand, nachdem er Jahrzehnte für die Evangelische Landeskirche in Württemberg tätig war – davon 15 Jahre in Waiblingen. Dem 65-Jährigen war das Soziale immer wichtig: So hat er sich sehr für Flüchtlinge eingesetzt, diese sogar zu Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht begleitet.

Er gehörte zu jenen in der Kirchengemeinde, die sich 2017 für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare aussprachen. Und er hat sich stets für die Belange von Menschen mit Behinderungen starkgemacht. Hier gibt es aus seiner Sicht in Waiblingen noch einiges zu tun: „Die Michaelskirche hat zum Beispiel keine behindertengerechte Toilette.“

Auch im Jakob-Andreä-Haus fehlt eine behindertengerechte Toilette

Das Problem besteht nach Erfahrung von Matthias Wagner immer darin, dass zwar niemand etwas gegen Barrierefreiheit hat, aber sich im Einzelfall selten jemand findet, der sich dafür einsetzen will. Auch im Jakob-Andreä-Haus in der Alten Rommelshauser Straße fehlt ein behindertengerechtes WC, ebenso gibt es keinen Aufzug zum großen Saal.

Immerhin kann bei Gottesdiensten und Konzerten in der Michaelskirche auf Initiative von Matthias Wagner jetzt seit kurzem die neue „Toilette für alle“ im benachbarten Familienzentrum genutzt werden – und zwar dank einer Zugangskarte auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. Diese Toilette richtet sich an mehrfachbehinderte und inkontinente Menschen, die auch aufs Wechseln einer Windel angewiesen sind.

Einsatz für Barrierefreiheit und Leichte Sprache im Gottesdienst

Was das Thema Inklusion angeht, ist Matthias Wagner überzeugt, dass hier in der gesamten Landeskirche mehr getan werden sollte, auch mit Blick auf die Lichtverhältnisse, die für Menschen mit Sehbehinderungen von Bedeutung sind. „Viele Kirchen sind viel zu dunkel.“ Auch die Beschallung würde der 65-Jährige verbessern, ebenso wirbt er für den Einsatz der Leichten Sprache.

Das würde allen Menschen helfen, denen komplexe Sätze Schwierigkeiten bereiten. Neben der Barrierefreiheit sind dies für Matthias Wagner alles Punkte, die man bei der Vergabe eines Inklusionssiegels berücksichtigen müsste. So etwas gibt es für evangelische Kirchengemeinden in Württemberg im Moment nicht, aber der 65-Jährige würde sich das wünschen. Überhaupt ist für Matthias Wagner jede Investition in diese Richtung wichtig. „Für die Betroffenen wäre es ein Zeichen, dass man an sie denkt.“

Als vom Herbst 2015 an die Zahl der Flüchtlinge stark zugenommen hat, war es Matthias Wagner wichtig, die Menschen zu begleiten – insbesondere auch jene, die in ihrer alten Heimat religiöse Verfolgung erlebt haben. Er gründete kurzerhand den Kreis „Bibellesen international“, der etwa von Christen aus dem Irak und Afghanistan besucht wurde. 2017 veröffentlichte die evangelische Kirchengemeinde Waiblingen mit dem Kreisdiakonieverband ein Büchlein, in dem altbekannte Bibeltexte neu entdeckt wurden.

„Das Reich Gottes ist dann, wenn jeder sein Nest gefunden hat“

Das Gleichnis vom Senfkorn, das zum Baum wird, hat Matthias Wagner immer so interpretiert, dass auf einen kleinen Anfang die große Verheißung folgt, nämlich das Himmelreich. Die Geflüchteten, erzählt Matthias Wagner, hätten aber eine andere Sicht gehabt: Das Himmelreich, so ihre Lesart, könne es erst dann geben, wenn aus dem Senfkorn ein Baum geworden ist – und darin dann alle Vögel Platz zum Nisten haben. Matthias Wagner hat diese Interpretation sehr gut gefallen. „Das Reich Gottes ist dann, wenn jeder sein Nest gefunden hat.“

Geprägt durch Bücher des linksprogressiven Theologen Jürgen Moltmann

Matthias Wagner hat dieses Nest zweifelsohne in der Kirche gefunden. Er stammt aus einem „gut-protestantischen Elternhaus“, wie er es selbst nennt. Aufgewachsen ist er in Rottweil im Schwarzwald, allerdings waren Mutter und Vater keine Schwaben: „Meine Eltern kamen beide aus Leipzig.“ Wenn der 65-Jährige nach Leipzig geht, spürt er immer noch diesen Geist der Nikolaikirche, die 1989 mit ihren regelmäßigen Friedensgebeten ein Ausgangspunkt der friedlichen Protestbewegung in der damaligen DDR wurde.

„Der Pfarrer Christian Führer war für mich ein Vorbild.“ Auch Bücher des linksprogressiven Theologen Jürgen Moltmann haben Matthias Wagner sehr geprägt. Gelernt hat der heute 65-Jährige in all seinen Jahren im Dienst der Landeskirche zudem sehr viel von den Menschen selbst. Der christliche Glaube ist für Matthias Wagner eben nicht nur eine intellektuelle Geschichte – sondern er hat stets etwas mit dem Sozialen zu tun.

Für ihn war es daher die richtige Entscheidung, als Diakoniepfarrer zu arbeiten – davon 15 Jahre in Bad Cannstatt und eben 15 Jahre in Waiblingen. Sein Motto: „Nicht immer nur die Tat predigen, sondern selbst tätig sein.“ Matthias Wagner beschreibt dies als einen Zustand zwischen Kanzel und Kochtopf. Bevor er Pfarrer wurde, hat der heute 65-Jährige einst sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Diakonie Stetten absolviert – unter anderem auf der Hangweide.

Dort war sein Patenonkel Hausleiter. „Menschen mit Behinderungen haben mich ein Leben lang begleitet.“ Bis heute, sagt Matthias Wagner, habe er Freunde mit Behinderungen, etwa auch aus seiner Zeit als Pfarrer in Bad Cannstatt. Einige von ihnen wollen auch zu seinem Abschied in Waiblingen kommen.

Abschiedsgottesdienst am Sonntag, 12. Februar 2023, in der Michaelskirche

In der Michaelskirche findet am Sonntag, 12. Februar 2023, von 10 Uhr an der Abschiedsgottesdienst statt, mit dem CVJM-Posaunenchor, in dem Matthias Wagner auch mitspielt. Am Freitag, 10. Februar 2023, wird im Jakob-Andreä-Haus von 18 Uhr an mit der Band „Groove Inclusion“ gefeiert. Auch in dieser inklusiven Big Band der Musikschule Unteres Remstal, in der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam musizieren, ist Matthias Wagner dabei.

Dass der Abschied anders noch als vor einem Jahr ohne Corona-Auflagen wie Mundschutz und Abstand möglich ist, freut Matthias Wagner. Für die Zukunft wünscht er sich, dass das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Waiblingen weiter als Jugendkirche und zentraler Ort der kirchlichen Jugendarbeit erhalten bleiben kann. Wer auf Pfarrer Matthias Wagner folgt, kann der evangelische Kirchenbezirk Waiblingen noch nicht sagen. Die Nachfolge soll frühestens Anfang März 2023 feststehen. Letzter Arbeitstag von Matthias Wagner ist der 12. Februar 2023. „Ich höre nach dem Gottesdienst auf.“