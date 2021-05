Kindergelächter und glückliche Gesichter sind am Freitag an der Rems zu hören und zu sehen. Das liegt am Sportprogramm für Kinder des VfL Waiblingen während der Pfingstferien: Aus der bekannten Sportwoche (SpoWo) ist wegen der Corona-Pandemie der Sporttag (SpoTa) geworden.

Auf dem Programm steht am Freitag „Kajak-Polo“: Vier Mädchen treten gerade gegen den Kursleiter Marc Brommer an. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, denn Marc Brommer ist laut eigenen Angaben ein „schlechter Verlierer“