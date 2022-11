Kampf gegen Wohnungsnot in Waiblingen: "Verzögerung bis zum Nichtstun“

Ob bei der Aufnahme von Geflüchteten, bei der Bewältigung der Energiekrise oder bei den Nachwirkungen der Corona-Pandemie: Die Zeiten sind auch für die Stadt Waiblingen herausfordernd. Dazu kommen als gewaltige Aufgaben der Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Wohnungsnot. Neben Lob für ihr Krisenmanagement muss die Rathausspitze um Oberbürgermeister Sebastian Wolf auch Kritik in Sachen Wohnen und Klima anhören. Denn der Ausbau der Photovoltaik und der Bau von Wohnungen scheinen zu stocken.

Ihrem Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist die Stadt 2021 kaum näher gekommen, sagt zum Beispiel CDU-Chef Peter Abele. Allein die Machbarkeitsstudie zur Stauferstraße auf der Korber Höhe – das sei zu wenig. Er pocht darauf, die begonnenen Überlegungen zum Wohngebiet Söhrenbergweg in Neustadt weiterzuführen. „Unsere Bürger haben einen Anspruch darauf, zu erfahren, ob es in Sachen Wohnraum eine Zukunft bei uns für sie gibt oder nicht!“ Gegnern des Baugebiets wirft er „ideologische Verhinderungspolitik“ vor.

CDU will Stelle bei Baurechtsbehörde weglassen

Dass Baugenehmigungen in Waiblingen zu lange dauern, wie öfters von Bauherren beklagt wird, sieht die CDU nicht. Sie fordert sogar, eine geplante neue Stelle in der Baurechtsbehörde des Rathauses wieder aus dem Haushaltsentwurf zu streichen. Erklärung: „Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr, aufgrund der Unsicherheiten bei der Baupreis- oder Zinsentwicklung, die Anzahl neuer Bauanträge rückläufig sein wird.“

Scharfe Kritik von Julia Goll

Während SPD-Chef Roland Wied den Weg, mit der städtischen Wohnungsgesellschaft Mehrfamilienhäuser zu bauen und damit bezahlbare Wohnungen zu schaffen, als „genau richtig“ ansieht, übt seine Kollegin Julia Goll genau daran scharfe Kritik: Wenn man schon nicht auf private Bauträger setzen wolle, dann sollte zumindest die Kreisbau eingeschaltet werden.

Die „Verzögerung aller städtischen Projekte bis hin zum völligen Nichtstun über Jahre“ belegten die Schwerfälligkeit beim städtischen Wohnungsbau. Ihr Beispiel: die baufällige Winnender Straße 32. Ihr Fazit: In der Bauverwaltung würden die Kapazitäten falsch eingesetzt, weswegen obendrein die für die Klimaziele wichtige energetische Sanierung städtischer (Schul-)Gebäude stocke.

"Wunderschöne Baugebiete" in der Innenstadt

Ganz anders sehen das andere politische Gruppierungen wir die „Grünt“-Fraktion, die in Person von Tobias Märtterer bezüglich der Stauferstraße statt von „Arrondierung“ von „Korber Höhe III“ spricht und „mitten in der Stadt genug große Gebiete“ sieht, auf denen wunderschöne Baugebiete entwickelt werden könnten. Konkrete Beispiele dafür nannte er in seiner Haushaltsrede nicht.

Die 220 Wohnungen für das mögliche IBA-Projekt an der Stauferstraße sollten – wenn überhaupt - dann nach dem Vorbild einer „Schwammstadt“ entwickelt werden. Hier würden erneut wichtige Frischluftschneisen und Windströme zerstört sowie wertvoller Boden versiegelt.

Während eine Mehrheit des Gemeinderats sich unlängst für einen städtebaulichen Wettbewerb und somit der Tendenz nach für eine Neubebauung an der Stauferstraße ausgesprochen hat, bleibt das Wohngebiet am Söhrenbergweg in Neustadt auch nach Bürgerbeteiligung umstritten.