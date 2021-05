Die Corona-Inzidenzzahlen sinken – und bei Gastronomie und Hotels es regt sich Hoffnung auf einen Anflug von Normalität. Tatsächlich arbeitet die Landesregierung an konkreten Öffnungsschritten, die theoretisch schon an Pfingsten greifen könnten. Können wir bald wieder in die Biergärten? Arnim Dubois, einer der Betreiber des Biergartens auf der Schwaneninsel in Waiblingen, äußerst sich skeptisch. Denn die Voraussetzung wäre, dass die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen