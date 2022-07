Kaufmännische Schule Waiblingen: Schüler-Autosalon setzt auf Nachhaltigkeit

Eine Traube Schüler steht um den Porsche Taycan. Die Blicke verraten es: Das erste Gehalt wird wohl nicht reichen für den Nobel-Elektroflitzer. Pana Kotsoglou aus der Klasse 11/1 des Wirtschaftsgymnasiums der Kaufmännischen Schule Waiblingen ist laut Pressemitteilung trotzdem beeindruckt: „Dass unsere Schule so einen Autosalon macht, erlebe ich zum ersten Mal und ich finde es sehr spannend.“

14 Autos und zwei E-Bikes erhielt die Kaufmännische Schule von den Ausbildungsbetrieben

Nicht nur er ist froh, dass das Schulevent trotz Pandemie wieder möglich ist: Vor allem die Auszubildenden der Automobilklasse 2KA1 freuen sich laut Pressebericht der Schule, dass sie ihre Kenntnisse in berufsfachlicher Kompetenz der ganzen Schule zeigen können. Statt der virtuellen Behelfslösung des vergangenen Jahres ist in diesem Sommer wieder der Ernstfall möglich. Die 20 Schüler haben an diesem Tag 14 Autos und zwei E-Bikes von ihren Ausbildungsbetrieben mobilisieren können, um zu zeigen, dass sie solch ein Event organisiert bekommen. Die Fachlehrer Alexandra Hittmann, Adrian Schad und Thomas Kögler waren stets mit im Boot, um zu schauen, was die sechs Orga-Teams machen.

Von „Hof und Autos“ über „Genehmigung und Finanzen“ bis hin zu „Werbemittel“ wurde die Veranstaltung seit Mai organisiert, die auf dem Pausenhof der Kaufmännischen Schule und dem Hof vor der Gewerblichen Schule und der Maria-Merian-Schule stattfand. „Das ist klasse, was die Schülerinnen und Schüler da hinbekommen haben“, lobt Lehrer Thomas Kögler, der die Organisation des Autosalons maßgeblich mit den Schülern begleitete, „vor allem wenn man bedenkt, dass sie sich bei den Vorgängern keine Tipps holen konnten, wie man das macht“.

Schon um halb sieben morgens ging es los mit dem Aufbau. Die Fahrzeuge wurden auf dem Gelände verteilt, die Gewinnspiele und der Essensstand aufgebaut. „Das lässt sich virtuell nicht simulieren, wenn plötzlich der Crêpes-Teig ausgeht“, scherzt Lehrerin Hittmann.

Schwerpunkt war dieses Mal das Thema Nachhaltigkeit. Und es fängt auch beim Crêpes-Teig an: Statt Kuh- wird Mandelmilch verwendet, statt Softdrinks wird Fruchtsaft in Glasflaschen verkauft. Die Stars sind aber die Autos: Von den 14 Exponaten waren nur drei mit Verbrennungsmotor, der Rest hatte einen Strom- oder Hybridantrieb. „Das ist auch ein Vertrauensbeweis der Ausbildungsbetriebe an ihre Azubis“, sagt BWL-Lehrerin Hittmann.

Kaufmännische Schule kooperiert mit Autohäusern wie Lorinser, Burger Schloz, Staiger und Hahn

Mit dabei waren die Autohäuser Felix Kloz, Lorinser, Mulfinger, Burger Schloz, Staiger und Hahn sowie die Dörr-Group. Der ein oder andere Lehrer wird durchaus in ein Beratungsgespräch verwickelt, schließlich haben sich die angehenden Automobilkaufleute gut vorbereitet. Azubi Tim Albig kann jede der Fragen aus der Schülergruppe vor ihm beantworten. „Beim Dallara können wir gut das Downsizing zeigen – also wie aus einem kleinen 2,3-Liter-Motor eine große Leistung mit 400 PS herausgeholt werden kann“ klingt es fachmännisch, während sein Klassenkamerad Maximilian Renker versucht, überhaupt in den 350.000 Euro teuren italienischen Sportwagen einzusteigen. Eine klassische Türe hat das Gefährt nämlich keine und der Einstieg beim kleinen Elektro-Smart klappt doch einfacher.