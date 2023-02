Kaum noch freie muslimische Gräber in Waiblingen

Von den 26 muslimischen Grabfeldern auf dem Friedhof in Neustadt sind mittlerweile 23 belegt. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort, dass mehr Muslime diese Möglichkeit der Stadt Waiblingen nutzen. Anfang April 2021 waren 15 von 26 muslimischen Grabfeldern belegt, im Frühjahr 2022 waren es schon 20.

Oliver Strauß, Fachbereichsleiter Städtische Infrastruktur, geht allerdings davon aus, dass die Kapazitäten noch eine Weile halten. „Da hier nur sehr sporadisch belegt wird, können es zwei Jahre oder auch ein längerer Zeitraum sein.“

Trend zur Bestattung in Deutschland – nicht nur wegen Corona

Fakt ist indes auch, dass die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass ein zweites Grabfeld für muslimische Bestattungen über kurz oder lang gebraucht wird. In den Jahren 2012 bis 2018 gab es nur acht muslimische Bestattungen in Neustadt – in den Corona-Jahren 2020 und 2021 waren es bereits zwölf. Immer mehr Frauen und Männer muslimischen Glaubens wollen nicht mehr in den Herkunftsländern ihrer Vorfahren begraben werden, sondern in Deutschland, wo auch ihre Kinder und Enkel leben. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 waren zudem Bestattungen in Nicht-EU-Ländern wie der Türkei schwieriger geworden, was ebenfalls noch mal den Trend beschleunigt hat.

Fellbach, Winnenden und Schwaikheim entschieden sich für muslimische Gräber

Das zeigt sich auch in Nachbarkommunen: Fellbach hatte Ende 2021 beschlossen, auf Wunsch des Türkischen Vereins Fellbach 45 islamische Grabstätten auf dem Kleinfeldfriedhof einzurichten.

Sechs Jahre zuvor beim neuen Friedhofskonzept hatte die Fellbacher Stadtverwaltung zwar ein muslimisches Grabfeld mit berücksichtigt, allerdings spürte diese damals noch nicht die entsprechende Nachfrage. Auch in Schwaikheim wurde im Sommer 2021 im Gemeinderat beschlossen, ein muslimisches Grabfeld auf dem Friedhof einzurichten. Die Türkisch-Islamische Gemeinde zu Schwaikheim (gehört zum islamischen Dachverband Ditib) stellte dazu seinerzeit einen Antrag.

2020 entschied der Gemeinderat von Winnenden, auf dem Schelmenholzer Friedhof die ersten Grabfelder für Muslime einzurichten.

Erweiterung in Neustadt wäre möglich

Die Stadt Waiblingen denkt schon eine Weile daran, die Kapazität für muslimische Bestattungen zu erweitern. „Es besteht die Möglichkeit, ein weiteres Grabfeld für muslimische Bestattungen auszuweisen“, betont Fachbereichsleiter Oliver Strauß.

Eine Option wäre der Friedhof Neustadt. Das dort bestehende muslimische Grabfeld ist rund 250 Quadratmeter groß. Die Fläche am Friedhof in Neustadt, auf der die Stadt grundsätzlich noch erweitern könnte, liegt bei circa 140 Quadratmetern.

Sonderregelungen bei den formalen Vorgaben für die muslimischen Gräber gibt es laut Oliver Strauß nicht – „jedoch werden arabische Schriftzeichen dem Inhalt nach geprüft“. Die Bestattung kann dort in Reihen- oder Wahlgräbern erfolgen. Urnengräber werden von Muslimen traditionell nicht gewünscht – schließlich sind im Islam Erdbestattungen vorgeschrieben.

Die Leichname sollen dabei so im Boden liegen, dass sie zur Kaaba ausgerichtet sind, dem wichtigsten islamischen Heiligtum in der saudi-arabischen Stadt Mekka.