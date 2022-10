Kaum Termine bei Waiblinger Physiotherapeuten: Warum? Was können Patienten tun?

Um einen Termin in der Praxis von Physiotherapeut Michael Hermann zu bekommen, gehört ein Quäntchen Glück dazu. Jeden Tag rufen neue Patienten in der Praxis „Die Hermanns“ in Waiblingen-Beinstein an, in der Hoffnung, einen Termin zu ergattern. Doch die Realität sieht anders aus: Viele der Anrufer müssen sich auf lange Wartezeiten einstellen, bestätigt Michael Hermann.

Der Terminkalender des 46-Jährigen ist bis zum Anschlag voll mit Patientinnen und Patienten. „Können wir den Leuten keinen Termin anbieten, kommen sie auf die Warteliste“, erklärt der Therapeut. Ihn frustriert dieser Zustand: Zum einen gebe es zu viele Patienten und chronische Krankheiten, zum anderen bekomme er nicht noch mehr Personal in der Praxis unter, um zusätzliche Termine anbieten zu können.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der Physiotherapie-Praxis „Wivamed“ von Spiros Vavitsas und Frank Wiedenhorn in Waiblingen ab. Auch hier kann es Wochen dauern, bis die Praxis dem Patienten einen Termin anbieten kann. „Ich mache gerne Überstunden – und trotzdem reicht das nicht“, sagt Spiros Vavitsas (49). Besonders schade finden die beiden Praxisinhaber, dass dadurch Stammpatienten verloren gehen. „Der Schmerz leitet den Patienten, der vielleicht in einer anderen Praxis einen früheren Termin bekommt als bei uns“, sagt Frank Wiedenhorn (50). Manche Patienten würden das Warten aber in Kauf nehmen, da sie mit der Behandlung zufrieden seien.

Fachkräftemangel: Beide Praxen suchen vergeblich nach neuen Mitarbeitern

Kaum Termine und lange Wartezeiten: Für Patientinnen und Patienten mit akuten Schmerzen meist eine Zumutung. „Das Problem besteht schon lange, aber es verschärft sich immer mehr“, sagt Annika Schmidt vom baden-württembergischen Landesverband des Physiotherapeutenverbandes ZVK. Ursache ist unter anderem der Fachkräftemangel. „Viele Praxen sind auf der Suche nach Angestellten, es gibt aber niemanden, um die Stellen zu besetzen, oder es dauert zu lange“, so die Verbandssprecherin.

Wie sieht es in den beiden Waiblinger Praxen aus? Sowohl Michael Hermann als auch seine Waiblinger Kollegen sind zurzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. „Die Resonanz auf die Stellenanzeige war bei null“, berichtet Michael Hermann. „Man hat auch nicht die Gelegenheit, sich bei einem Vorstellungsgespräch zu präsentieren.“ Auch Spiros Vavitsas und Frank Wiedenhorn haben keinen Erfolg bei der Mitarbeitersuche. Obwohl sie auf allen gängigen Plattformen inseriert hätten, habe sich kein einziger Bewerber gemeldet, so die Physiotherapeuten. Kein Waiblinger Phänomen, wie ZVK-Verbandssprecherin Annika Schmidt bestätigt: „Das Problem besteht deutschlandweit.“ Der Physiotherapeutenverband verweist auf die Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit für das vergangene Jahr. Darin heißt es, dass es 2021 kein einziges Bundesland gab, in dem kein Engpass bestand.

Inhaber beklagen Vorgehen der Konkurrenz, die Mitarbeiter abwerben

Und weil es so wenig Fachkräfte im Bereich der Physiotherapie gebe, sei die Fluktuation des Personals stark ausgeprägt, sagt Michael Hermann. Dabei gibt es nach Ansicht des Physiotherapeuten auch unlautere Mittel, mit denen Mitarbeiter abgeworben werden. „Therapeuten bekommen hohe Wechselprämien angeboten oder es wird versucht, die Mitarbeiter im laufenden Betrieb oder bei Fortbildungen abzuwerben“, sagt der 46-Jährige. Entscheidend für eine attraktive Stelle seien Gehalt, Position, Arbeitszeiten und Urlaubstage – in einer freien Praxis nur begrenzt variierbar.

Die Praxis „Wivamed“ hat ebenso mit – nach ihrem Empfinden – unmoralischen Abwerbeversuchen Erfahrungen gemacht. Ein solches Vorgehen sei „unter der Gürtellinie“, findet Spiros Vavitsas klare Worte. In einer Frage sind sich alle drei Therapeuten einig: Mitarbeiter bekomme man fast nur über Beziehungen und Weiterempfehlungen.

Doch wie lässt sich der Fachkräftemangel lösen, wenn nicht genügend Nachwuchskräfte nachkommen? „Als Verband bekommen wir von den Schulen mehr und mehr die Rückmeldung, dass sie ihre Schulplätze nicht mehr besetzen können, da es keine interessierten Bewerberinnen und Bewerber gibt“, sagt Annika Schmidt vom Deutschen Verband für Physiotherapeuten. Im Schuljahr 2020/21 habe es in Baden-Württemberg 4214 Schülerinnen und Schüler in Physiotherapieschulen gegeben.

Forderung: Schulgebühren für Ausbildung abschaffen

Damit künftig mehr Schulabgänger die Physiotherapie als Beruf wählen, müssen sich nach Ansicht der drei Physiotherapeuten und des ZVK-Verbands drei wesentliche Faktoren ändern. Erstens: „Für die Ausbildung muss man immer noch Schulgebühren bezahlen“, sagt Spiros Vavitsas. Für die Schulgeldfreiheit spricht sich auch der Verband aus. Zweitens: „Wir brauchen ein höheres Besoldungsniveau“, sagt Michael Hermann. Das wäre laut Verband über die verbesserte Vergütung von physiotherapeutischen Behandlungen durch die Krankenkassen möglich. „Denn nur dann können angemessene Gehälter gezahlt werden“, sagt Verbandssprecherin Annika Schmidt.

Drittens: „Die Physiotherapie muss akademisch zugänglich gemacht werden“, so der Waiblinger Praxisinhaber Vavitsas. Das bedeutet von Verbandsseite konkret: die Schaffung von Studienplätzen in der Physiotherapie.

Allerdings: Auch wenn die Physiotherapeuten mehr Patienten behandeln wollen, sind die Mittel innerhalb der Praxis begrenzt – räumlich wie auch zeitlich. Bei „Die Hermanns“ und „Wivamed“ arbeiten die Therapeuten nach dem 20-Minuten-Rhythmus. „In diesem Zeitraum sind das An- und Ausziehen des Patienten, die Behandlung und die Vor- und Nachbereitung inbegriffen“, erläutert Michael Hermann. Das verursache Zeitdruck, so Spiros Vavitsas, den man aber nicht an den Patienten weitergeben wolle.

Das durchschnittliche Alter der Patienten liegt in beiden befragten Praxen um die 60 Jahre. „Es sind doppelt so viele Frauen wie Männer“, sagt Spiros Vavitsas. Und: „Zu 90 Prozent ist das Problem der Rücken.“ Sein Kollege Frank Wiedenhorn ergänzt: Im Herbst und Winter werden es mehr Patienten. „Vermutlich wegen der Dunkelheit, das wirkt sich als psychologischer Faktor aus.“

Was können Patienten tun, um schneller an einen Physiotermin zu gelangen?

Wer schnell einen Termin bei einer Physiotherapeutin oder -therapeuten benötigt, kann zwei Dinge ausprobieren. Zum einen bietet der Deutsche Verband für Physiotherapie (ZVK) auf seiner Homepage eine Therapeutensuche an, über die sich laut Verband gegebenenfalls eine Praxis mit kürzeren Wartezeiten finden lässt. Die Adresse lautet: www.physio-deutschland.de/patienten-interessierte/physiotherapeutensuche.

Zum anderen können sich Patienten bereits vor einer Operation oder eines Eingriffs bei einer Praxis melden, um Termine zu vereinbaren. „Bei planbaren OPs einfach im Vorfeld anrufen“, empfiehlt Michael Hermann. Seine beiden Kollegen aus der Waiblinger Kernstadt finden auch ermunternde Worte: „Sich auf Wartelisten setzen lassen, viele Praxen abtelefonieren und vorab Termine ausmachen“, das raten Frank Wiedenhorn und Spiros Vavitsas.

Sagt dann jemand einen Termin ab, haben Wartende die Chance, früher einen Termin zu bekommen und werden dann telefonisch benachrichtigt. „Die Frage ist, ob sich der Aufwand dafür lohnt“, so der 50-jährige Praxisinhaber. Schließlich könne die Mitarbeiterin in dieser Zeit keiner anderen Aufgabe nachgehen, als die Warteliste abzutelefonieren.

Auch in der Beinsteiner Praxis wäre die Warteliste nicht ohne die Mitarbeiterin an der Rezeption durchführbar, sagt Michael Hermann.

Nichtsdestotrotz haben die Physiotherapeuten Freude an ihrem Beruf. „Es ist nicht langweilig, man kann jeden Tag kreativ sein. Jeder Tag ist anders, Menschen zu therapieren ist anspruchsvoll“, sagt Spiros Vavitsas. Der 49-Jährige ergänzt: Die größte Herausforderung sei, nach der Ursache des Schmerzes zu suchen – bei Erfolg sei die Dankbarkeit der Menschen Belohnung genug. Auch Michael Hermann betont: Die Problematik solle nicht den Eindruck erwecken, dass alles furchtbar ist. Im Endeffekt „steht der Patient im Vordergrund“.