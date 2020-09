Die Veranstaltungsbranche zählt zu den von der Corona-Pandemie am härtesten getroffenen. In normalen Zeiten lässt die Firma Gierss Veranstaltungstechnik aus Waiblingen Helene Fischer durchs Stadion fliegen und hängt Scheinwerfer und Lautsprecher für Topstars wie Pink oder die Rolling Stones in luftiger Höhe auf. Seit März allerdings herrscht eine Flaute, die zunehmend die Existenz bedroht.

Es ist die Perspektivlosigkeit, die die Gierss GmbH am meisten plagt. Dass niemand sagen kann,