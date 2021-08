Weil sich Anwohner über Lärm beschwert hatten, wurde die Seilbahn am Spielplatz Blütenäcker-Ost im Mai außer Betrieb genommen, Sitz und Kette entfernt. "Ein unüberbietbares Zeichen von Kinderfeindlichkeit" sahen Eltern darin, die eine Unterschriftenaktion starteten. Nach einem "Runden Tisch" Ende Juli gibt es nun eine gute Nachricht für Kinder und Eltern: "Die Seilbahn wird den Kindern über die Sommerferienzeit wieder zur Verfügung stehen", so die Stadt Waiblingen am Montagabend in einer