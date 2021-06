Über die Corona-Infektionen am Kinderhaus Mitte in Waiblingen besteht weiter Unklarheit. Es steht der Verdacht im Raum, hinter den Ansteckungen könnte die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus stecken, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Fünf Kinder und zwei Betreuungskräfte sind infiziert. Bei einem dieser positiven Testergebnisse wurde bei der Sequenzierung die Mutation L452R nachgewiesen, die auch bei der Delta-Variante vorkommt.

Derzeit laufen weitere Sequenzierungen. Wann