Kinderhaus Mitte in Waiblingen: Verdacht auf Delta-Variante des Coronavirus, zwei Gruppen in Quarantäne

Zwei Gruppen des Kinderhauses Mitte in Waiblingen und deren Betreuungskräfte befinden sich aufgrund von Corona-Infektionsfällen in Quarantäne. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung des Landratsamtes und der Stadt Waiblingen vom Montagabend (14.06.) hervor.

"Bei der Sequenzierung positiver Testergebnisse hat sich aktuell herausgestellt, dass ein Verdachtsfall auf die Delta-Variante (ehemals bekannt als indische Variante) des Corona-Virus vorliegt", heißt es in der Mitteilung. Bei einem PCR-Test sei die Mutation L452R, die auch bei der Delta-Variante vorkomme, nachgewiesen worden.

"Bis das endgültige Ergebnis der Sequenzierung vorliegt, handeln Gesundheitsamt und Stadt Waiblingen vorbeugend so, als läge die Variante vor", so Stadt und Landratsamt. Die Kontaktpersonennachverfolgung ist den Angaben zufolge abgeschlossen, alle engen Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Corona-Maßnahmen im Kinderhaus Mitte erhöht

Sollte sich der Verdacht auf die Virusvariante bestätigen, müsse davon ausgegangen werden, dass auch bei anderen Personen mit positivem Schnelltest-Ergebnis die Delta-Variante vorliegt. Die Stadt Waiblingen habe die Corona-Maßnahmen im betroffenen Kinderhaus daher in Absprache mit dem Gesundheitsamt weiter erhöht.

Die Eltern des Kinderhauses seien verpflichtet, die Kinder täglich zu testen. Testkits stellt die Stadt Waiblingen zur Verfügung. "Ebenso führt das Betreuungspersonal verpflichtend tägliche Mitarbeiter-Selbsttests durch. Stadt und Kreis bieten den betroffenen Personen zeitnah die Möglichkeit an, nach vorheriger Absprache einen PCR-Test zu machen."

Die zuerst in Indien entdeckte Variante des Coronavirus gilt als ansteckender und gefährlicher als der aktuell meist verbreitete Typ B117, der zuerst in Großbritannien entdeckt wurde.

Das Kinderhaus Mitte ist die größte Kindertageseinrichtung in Waiblingen.