„Wir stehen hinter unseren Erziehern“: Die Eltern der Waldgruppe der Hegnacher Kita „Im Burgmäuerle“ haben kein Problem mit dem erneuten Streikaufruf von Verdi, sondern mit der angespannten Personallage in den Kitas in Waiblingen – und darum haben sie am Freitag vorm Rathaus ihren Protest artikuliert. Die Kita „Im Burgmäuerle“, zu der auch ihre Gruppe zählt, verlassen neun Fachkräfte – und das wirkt sich auch auf die Waldgruppe mit ihren 20 Plätzen aus.

Enge Personaldecke wirkt sich