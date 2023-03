"Kita-Gebühren wären zu prüfen": Verdi-Tarif würde Waiblingen 5 Millionen kosten

Stillstand bei der S-Bahn, Notgruppen in den Kitas: Die Gewerkschaft Verdi, die den Großstreik am Montag mit organisierte, fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich. Was würde das für eine Stadt wie Waiblingen bedeuten? Ein Großteil der städtischen Personalkosten entfällt auf die Kitas. Für das Jahr 2023 liegt der Ansatz bei 18 Millionen Euro bei Gesamt-Personalkosten für alle Beamten, Beschäftigten und Auszubildenden von insgesamt 59,8 Millionen.

Die geforderte Tariferhöhung von 10,5 Prozent für die Beschäftigten würde bei der Stadt Waiblingen zu einer Erhöhung der Personalkosten um etwa 5,2 Millionen Euro führen.

Stadtwerke Waiblingen nicht betroffen

Gestreikt wird in mehreren Bereichen der Stadtverwaltung, nicht nur im Fachbereich Bildung und Erziehung. Nicht betroffen sind die Stadtwerke, die eine GmbH sind und als Versorgungsbetrieb gelten. Die Mitarbeiter des Betriebshofes wiederum gehören zur Stadt Waiblingen.

Stadt Waiblingen: "Gebührenerhöhung wäre zu prüfen"

Inwiefern die Tariferhöhungen auf die Kita-Gebühren durchschlagen würden, lässt sich kaum vorhersagen. Für die Beteiligung der Eltern an den Gesamtkosten der Kindertageseinrichtungen ist ein Anteil von zehn Prozent festgelegt. Der Anteil der Stadt liegt bei etwa 60 Prozent, zudem gibt es Landeszuschüsse. Auf Anfrage der Redaktion gibt die Stadt zu bedenken, dass sich Gebühren an den Gesamtkosten und nicht allein an Personalkosten orientieren, teilt aber auch mit: „Die Frage der Gebührenerhöhung wäre insgesamt zu prüfen.“

Wie viele andere Bereiche sind die Kitas zum Leidwesen von Kindern, Eltern und Personal vom Fachkräftemangel betroffen. Nach Überzeugung des Fachbereichs für Bildung und Erziehung ist Geld nur ein Faktor unter vielen, die Wertschätzung ausdrücken: „Für die Personalgewinnung und - bindung sind neben der Bezahlung gute Arbeitsbedingungen wie Aus- und Fortbildung, Qualifizierung, Beratung, Unterstützungspersonal und Arbeitsklima gewichtige Faktoren bei der Entscheidung in der Berufs- und Arbeitsplatzwahl“.