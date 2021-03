In der Kindertagesstätte Kinderhaus Mitte in Waiblingen ist am Dienstag (02.03.2021) ein neuer Corona-Fall festgestellt worden: Eines Kinder wurde positiv auf das Virus getestet. Wie die Stadt am Mittwoch mitgeteilt hat, mussten deshalb die Kinder zweier Gruppen und die entsprechenden Mitarbeiter in Quarantäne, da sie als enge Kontaktpersonen gelten.

Ob sich das betroffene Kind mit einer Corona-Mutante angesteckt hatte, war zunächst noch nicht bekannt, jetzt weiß man dazu mehr: In