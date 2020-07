Kita Obsthalde in Beinstein öffnet nach Corona-Fällen wieder für alle Kinder

Die Kita Obsthalde in Waiblingen-Beinstein ist ab Montag, 27. Juli, wieder komplett geöffnet. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt.

Auch die Gruppe 3 der Kita Obsthalde sei dann in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wieder auf, so die Stadt. Damit sind von Montag an wieder alle sechs Gruppen für die Kinder da. Die Eltern seien von der Kita-Leitung direkt informiert worden.

Zuletzt war am vergangenen Mittwoch die Gruppe 2 geöffnet worden, die übrigen Gruppen sind bereits seit vergangenem Montag auf. In der Kita waren drei Mitarbeiterinnen und zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Danach wurde die Kita vorübergehend vollständig geschlossen.