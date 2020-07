Kita Obsthalde in Beinstein: Nach den Corona-Fällen wartet Waiblingen weiter auf Testergebnisse

Mit Spannung wurden nach den Corona-Fällen an der Kita Obsthalde in Beinstein am Donnerstag die ausstehenden Testergebnisse aller Erzieherinnen erwartet. Bis jetzt liegen diese der Stadt Waiblingen noch nicht vor.

Keine Neuigkeiten gibt es bislang zudem von der Friedensschule Neustadt, nachdem vergangene Woche gemeldet worden war, dass ein Schüler positiv auf das Virus getestet wurde. Da er sich offenbar „im häuslichen Umfeld“ angesteckt hatte und der Schule schon einige Tage ferngeblieben war, hat sich hier nach Angaben der Stadt wohl keine weitere Infektionskette ergeben.

Unzufriedenheit besteht bei der Stadt Waiblingen über das zögerliche Vorgehen des Landes beim Durchtesten von Kitas und Schulen sowie generell über den Mangel an Vorgaben zum Umgang mit Corona-Fällen oder auch nur Erkältungswellen.