Kita Ringstraße Neustadt: Zwei Gruppen in Quarantäne wegen Corona-Fällen

Zwei Kita-Gruppen der Kita Ringstraße in Waiblingen-Neustadt sind derzeit "aufgrund von einzelnen Infektionsfällen" in Quarantäne. Das hat die Stadtverwaltung Waiblingen am Freitag, 19. März, mitgeteilt.

Bei weiteren Kitas seien die Betreuungszeiten in einzelnen Gruppen zur Zeit eingeschränkt. Grund seien hier "krankheitsbedingte Personalausfälle". Betroffen sind die Kitas Beim Wasserturm, Bangertstraße in Waiblingen-Neustadt und Im Burgmäuerle in Waiblingen-Hegnach.