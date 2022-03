Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem Warnstreik am Dienstag, 8. März, auf – und davon sind laut der Stadtverwaltung auch die städtischen Kindertageseinrichtungen in Waiblingen betroffen. Insgesamt zehn städtische Kitas werden wohl am 8. März gar nicht öffnen - und in anderen wird es nur einen Notbetrieb geben.

„Wir können nicht ausschließen, dass uns in diesem Jahr das Aufrechterhalten der Notbetreuung vor größere Herausforderungen stellt als zuvor“, schreibt die Stadt in einem Brief,