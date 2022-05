Kita-Streik am Mittwoch (4.5.): Diese 17 Kitas sind in Waiblingen betroffen

Am Mittwoch, 4. Mai, wird wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg hat erneut zu Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Davon betroffen sind an diesem Mittwoch insgesamt 17 Kitas in Waiblingen. Das teilte die Stadt Waiblingen auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Der letzte Streiktag liegt erst eine Woche zurück: Bereits am 27. April waren Kitas in Waiblingen und Rems-Murr teils geschlossen, teils wurden Notgruppen eingerichtet.

So sieht es in den einzelnen Kitas aus

Diese städtischen Kitas sind nach Information des Fachbereichs Bildung und Erziehung der Stadt Waiblingen von dem Warnstreik am Mittwoch betroffen:

Kinderhaus Mitte: Kleinkindbereich geschlossen; Notbetreuung im Elementarbereich für 20 Kinder von 8 bis 13 Uhr.

Kinderhaus Im Sämann: Notbetreuung im Kleinkindbereich für 15 Kinder von 7 bis 15 Uhr; Notbetreuung im Elementarbereich für 12 Kinder (Atelier und Literacy) von 7 bis 13 Uhr; Notbetreuung im Elementarbereich für 12 Kinder (Bauraum, Rollenspiel und Turnraum) von sieben bis 13 Uhr.

Kita Beim Salierschulzentrum: geschlossen.

Kita Salierstraße: Gruppe 1, Gruppe 4 und Kleinkindbereich von 7.30 bis 15 Uhr geöffnet; Notbetreuung für Gruppe 2 und Gruppe 3 für 22 Kinder von 7.30 bis 17 Uhr.

Kita Beim Wasserturm: Kleinkindbereich von 7 bis 16 Uhr geöffnet; Gruppe 1 und Gruppe 3 von 7 bis 16 Uhr geöffnet; Notbetreuung für Gruppe 2 und Gruppe 4 für maximal 10 Kinder von 7 bis 16 Uhr.

Kita Im Burgmäuerle: Notbetreuung im Kleinkindbereich für 10 Kinder von 8 bis 14 Uhr, im VÖ-Bereich für 10 Kinder von 8 bis 13 Uhr und in der Ganztagesbetreuung für 18 Kinder von 8 bis 14 Uhr.

Waldgruppe Hegnach: Betreuung im Haus Burgmäuerle für 10 Kinder von 8 bis 13 Uhr.

Kita Obsthalde: Notbetreuung im Kleinkindbereich für 10 Kinder von 8 bis 14 Uhr, Notbetreuung im Elementarbereich für 40 Kinder von 8 bis 16.30 Uhr.

Kita Bangertstraße: geschlossen.

Kita Taubenstraße: Kleinkindbereich geschlossen, Notbetreuung im VÖ-Bereich und in der Ganztagesbetreuung für 15 Kinder von 8 bis 14 Uhr.

Kita Ringstraße: Eine Notgruppe für zehn Kinder von 8 bis 12 Uhr.

Kita An der Friedensschule: Notgruppe im Elementarbereich vom 8 bis 13 Uhr, Kleinkindbereich geschlossen.

Kita Kirchäcker: Notbetreuung für 20 Kinder (U3 und Ü3) von 7 bis 13 Uhr.

Kita Mühlweingärten: Notbetreuung im Elementarbereich für 22 Kinder von 7 bis 15 Uhr; Kleinkindbereich geschlossen.

Kita An der Schillerschule: Notbetreuung für 15 Kinder von 7 bis 14 Uhr.

Kita Berg-Bürg: geschlossen.

Kita Auf der Linde: Notbetreuung im Elementarbereich für maximal zehn Kinder von 8 bis 13 Uhr.

Darum gibt es aktuell Warnstreiks

Der Anlass für die Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst sei die aktuelle Tarifauseinandersetzung mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), schreibt die Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung vom Montag.

Die vergangenen Tarifverhandlungen seien ergebnislos verlaufen, so Verdi. Die Gewerkschaft fordere bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel sowie die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, heißt es in der Pressemitteilung.

In Kitas und anderen sozialen Einrichtungen herrsche eine Überlastung, die mit dem Ukraine-Krieg verschärft wird. Das Personal wolle „die aus der Ukraine Geflüchteten unterstützen“, so Verdi, „stoßen dabei aber häufig an ihre Grenzen, weil zu wenig Personal zu viele Aufgaben bewältigen muss.“