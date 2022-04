Für Dienstag, 5. April, sind wieder Streiks an Kindertageseinrichtungen angekündigt. Auch und gerade in Waiblingen, wo die Gewerkschaft Verdi zu einer Demonstration aufgerufen hat. Welche Kitas sind betroffen? Welche bieten Notgruppen und welche sind vollständig geschlossen bei diesem Warnstreik? Neun städtische Einrichtungen sind ganz geschlossen. So sieht es in den einzelnen Kitas aus:

Kinderhaus Mitte: geschlossen. Kinderhaus Im Sämann: Gruppe Bauraum/Rollenspiel/Turnraum geschlossen;