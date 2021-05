In den Kitas in Waiblingen dürfen seit Anfang vergangener Woche (17.5.) wieder alle Kinder betreut werden. Der Start in die Regelbetreuung nach der Bundesnotbremse ist aus Sicht der Stadt und des Gesamtelternbeirats gut geglückt - auch wenn in der ersten Woche in vier Einrichtungen schon wieder vorübergehend Gruppen geschlossen werden mussten. Die Auslastung ist laut Stadt „sehr hoch und vergleichbar zur Situation wie vor der Notbetreuung“.

Fast alle Familien hätten ihre Kinder in der