Kitas in Waiblingen wieder länger geöffnet - Hoffnung auch für Taubenstraße

In Waiblingen war wegen der angespannten Personallage zeitweise an mehreren Kitas das Betreuungsangebot eingeschränkt, die Öffnungszeiten verkürzt. Das hat sich nun laut Verwaltung aber gebessert - „aufgrund der intensiven Personalakquise und den verschiedenen Personalgewinnungsmaßnahmen“, so Michael Tretter, Abteilungsleiter Kindertageseinrichtungen bei der Stadt.

Eingeschränkte Öffnungszeiten gibt es demnach nur noch in einer städtischen Kita, nämlich der Einrichtung in der Taubenstraße in Neustadt: Sie ist derzeit von 7 Uhr bis 15 Uhr statt bis 17 Uhr offen.

Auch hier gibt es laut Abteilungsleiter Tretter Hoffnung: „Die Bewerbungssituation ist aktuell positiv. Wir gehen davon aus, dass sich auch die Situation der einen Einrichtung zeitnah verbessert. Der Arbeitsmarkt verhält sich allerdings weiterhin dynamisch.“

Circa zwölf Fachkraft-Stellen unbesetzt

Aktuell sind von rund 270 Stellen in den städtischen Kitas laut Tretter circa zwölf Fachkraft-Stellen nicht besetzt. „Durch den guten Stellenschlüssel, der über dem vorgegebenen Mindestpersonalschlüssel liegt, ist dies gut kompensierbar.“

Waiblingen hat sich zusammen mit anderen Städten im Rahmen des Projekts „Kita der Zukunft“ intensiv um neues Kitapersonal bemüht, unter anderem mit Plakaten im öffentlichen Raum. Wie fällt nach eineinhalb Jahren die Bilanz aus? Michael Tretter sagt: „Im Rahmen der Personalgewinnungskampagne wurde eine Zunahme der Bewerbungen festgestellt, die auch zu etlichen Einstellungen geführt hat.“

Welche Elemente der Kampagne beibehalten werden, kann er noch nicht sagen. „Die verschiedenen Maßnahmen werden derzeit ausgewertet.“

Der Bedarf an mehr Personal ist jedenfalls immer da. In ihren Stellenangeboten schreibt die Stadt laufend Arbeitsplätze für Erzieher und andere pädagogische Fachkräfte aus. Laut der Internetseite sucht sie auch Einrichtungsleitungen für die Kitas Obsthalde, Kirchäcker und Taubenstraße.