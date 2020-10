Klasse der Staufer-Realschule muss in Quarantäne

Eine Klasse der Staufer-Realschule in Waiblingen muss in Quarantäne, eine weitere Klasse bleibt vorsorglich zu Hause. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Ein Schüler der Realschule sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betreffende Klasse sei daher nun in Quarantäne.

Aufgrund "familiärer Verbindungen des Schülers zu einer Schülerin einer anderen Klasse" der Schule bleibt auch diese Klasse vorsorglich in Quarantäne, bis das Testergebnis der Schülerin vorliegt. Beide Klassen werden im Fernlernunterricht unterrichtet.